Secondo le ultime di mercato, l'obiettivo della Juventus Pierre-Emile Hojbjerg si starebbe allontanando sempre di più dal possibile trasferimento in bianconero: questo perché il Tottenham non avrebbe aperto ad un prestito del calciatore. In dirittura d'arrivo invece sembrerebbe essere Vasilije Adzic, giovane centrocampista del Buducnost che sarebbe atteso per le firme a Torino nella prossima settimana.

Juventus, anche Hojbjerg si starebbe complicando per gennaio: ora Giuntoli rischia di non portare nessun regalo ad Allegri

La Juventus seguirebbe da tempo il profilo di Pierre-Emile Hojbjerg, centrocampista danese attualmente in forza nel Tottenham ed avrebbe provato ad intavolare una trattativa per portarlo alla Continassa già dal prossimo gennaio.

Secondo le ultime indiscrezioni però, la società inglese non starebbe venendo incontro alle richieste del club bianconero, disposto a prelevare il classe '95 con la formula del prestito con successivo riscatto da pagare a giugno. Gli "Spurs" infatti, lascerebbero anche andare Hojbjerg altrove ma solo cedendolo a titolo definitivo e per una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Una somma, che vista l'attuale situazione finanziaria della Juve, non sarebbe disponibile nelle casse dei bianconeri. Oltre ad Hojbjerg il direttore sportivo Cristiano Giuntoli valuterebbe anche altri nomi per il centrocampo ma il problema di base resterebbe sempre quello della disponibilità economica: De Paul ad esempio piacerebbe a molti dentro alla Continassa, Massimiliano Allegri in primis, tuttavia il suo costo, 40 milioni di euro, lo renderebbe un profilo inaccessibile.

Stessa cosa varrebbe per Lazar Samardzic, fantasista dell'Udinese valutato 25 milioni di euro e sul quale starebbe arrivando con convinzione il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Persino profili meno conosciuti al grande pubblico come Lewis Ferguson del Bologna ad oggi e per gennaio apparirebbero complicati da acquisire per la Juventus, poiché il costo del loro cartellino seppur inferiore rispetto ai succitati centrocampisti, risulterebbe essere comunque eccessivo per i bianconeri.

Juventus, Adzic sarebbe atteso a Torino nella prossima settimana

In una situazione cosi complessa a livello economico, la Juventus starebbe riuscendo comunque a battere un colpo in puro stile Giuntoli: è delle scorse ore infatti la notizia che vorrebbe il giovane Vasilije Adzic vicinissimo a trovare l'accordo per passare in bianconero.

Il talento classe 2006 del Buducnost sarebbe atteso a Torino nella prossima settimana per firmare il contratto con la Vecchia Signora, tuttavia è doveroso sottolineare come Allegri non potrà disporne fino a maggio, quando Adzic diverrà maggiorenne. L'operazione nel complessivo dovrebbe costare al club bianconero una somma di 5 milioni di euro ed andrebbe a confermare la tendenza che vede la Juventus particolarmente dedita a seguire una linea green. Dopo i vari Miretti, Fagioli e Yildiz, Adzic potrebbe infatti rappresentare un nuovo investimento sul quale puntare per il prossimo futuro.