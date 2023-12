Il Milan è intenzionato a potenziare l'intera rosa a partire da questa sessione di mercato invernale. Il nome principale riguarda l'attacco e sarebbe Serhou Guirassy dello Stoccarda mentre per la difesa resistono i nomi di Clement Lenglet dell'Aston Villa e Gabbia del Villarreal che ritornerebbe dal prestito. Nelle ultime ore sarebbe stato fatto anche un tentativo per Hamed Junior Traorè, al momento in forza al Bournemouth. La Juventus, invece, potrebbe ritornare su Romelu Lukaku se dovesse decidere di cedere Dusan Vlahovic.

Milan: idee chiare per rinforzare la rosa

Il Milan potrebbe fare sul serio per ingaggiare Guirassy. Il calciatore dello Stoccarda può liberarsi se dovesse essere pagata la clausola da circa 17 milioni di euro ma il calciatore preferirebbe continuare e terminare la sua stagione, ricca di gol, in Bundesliga. I rossoneri sarebbero inoltre intenzionati a prelevare un difensore viste le tante defezioni emerse nel reparto arretrato. Clement Lenglet potrebbe essere richiesto all'Aston Villa [VIDEO] in prestito con diritto di riscatto mentre Matteo Gabbia sarebbe vicinissimo al ritorno a Milanello. I rossoneri hanno deciso di anticipare il suo rientro di sei mesi. Il nuovo nome per la catena di sinistra sarebbe quello di Traorè.

L'ex Sassuolo, seguito dalla Juventus, farebbe al caso di Stefano Pioli perché può agire da esterno, mezzala o seconda punta. I dirigenti milanesi potrebbero offrire un prestito con diritto di riscatto.

Profili polivalenti e futuribili per il Milan di Cardinale

Il Milan ha le idee molto chiare e cerca calciatori congeniali al progetto tattico del club e dell'allenatore.

La punta rappresenta una necessità perché Giroud non può garantire la presenza in tutti gli incontri e Guirassy sarebbe il centravanti ideale in grado di giocare in profondità ma anche spalle alla porta. Traorè sarebbe una soluzione fondamentale per la squadra perchè potrebbe agire su tutto il fronte offensivo ma anche da mezzala in un possibile 4-3-3.

Ancora la pista Lukaku per la Juventus

La Juventus potrebbe fiondarsi nuovamente su Romelu Lukaku se dovesse cedere Dusan Vlahovic. Il belga in prestito dal Chelsea alla Roma sarebbe il profilo richiesto da Massimiliano Allegri per sostituire il serbo. Quest'ultimo avrebbe richieste dalla Premier League e potrebbe partire se dovessero essere messi sul piatto circa 50 milioni di euro. L'affare, se dovesse andare in porto, potrebbe concretizzarsi non prima della sessione estiva. L'attaccante ex Fiorentina sarebbe stato sondato nella scorsa stagione proprio dal Chelsea di Pochettino che non ha mai considerato di puntare il suo attacco su Lukaku.