Nelle scorse ore l'ex dirigente sportivo Luciano Moggi ha confrontato il campionato di Inter e Juventus, sottolineando come i nerazzurri vincano le partite in maniera agevolata al contrario dei bianconeri, spesso in difficoltà nel superare gli avversari. Diverso è stato invece il concetto espresso alla Gazzetta dello Sport da Miralem Pjanic, ex calciatore che ha evidenziato come gli uomini di Massimiliano Allegri sarebbero gli unici in grado di restare incollati alla formazione guidata da Simone Inzaghi sino al termine della stagione.

Juventus, Moggi: 'I bianconeri trionfano a fatica mentre l'Inter vince in scioltezza'

L'ex dirigente Luciano Moggi è tornato a scrivere su Libero, concentrandosi nello specifico sul duello in campionato che stanno vivendo Inter e Juventus: "Attualmente la differenza tra le due è che l’Inter vince in scioltezza, facendo gol senza subirne, mentre la Juventus vince faticando, ma vince, ritrova Vlahovic e scopre di avere in casa un gioiello di 18 anni, il turco Yildz". Moggi, restando in tema, ha poi aggiunto: "L’Inter sembra inarrestabile, anche perché ha nel suo entourage la migliore difesa, il migliore attacco e il capocannoniere del campionato". Un'affermazione, quella di Moggi, che trova un riscontro nelle statistiche della squadra guidata da Simone Inzaghi: se si toglie infatti il passo falso effettuato in coppa Italia contro il Bologna ed il pareggio a reti inviolate con la Real Sociedad si può notare come i nerazzurri siano reduci da 4 vittorie consecutive in campionato.

Una striscia di trionfi che è dovuta ricominciare dopo il pareggio ottenuto in trasferta dall'Inter proprio contro la Juventus.

Pjanic: 'La Juventus è l'unica squadra che sta tenendo testa all'Inter in campionato'

Anche il calciatore Miralem Pjanic ha parlato ai microfoni della Gazzetta del dualismo in campionato tra Juventus ed Inter: "La Juventus continua ad avere solidità e coerenza nel modo di affrontare le partite, ottenendo punti.

Non a caso è l’unica squadra che sta tenendo testa all’Inter. L’Inter sta tenendo un ritmo talmente alto che non credo le altre possono ancora competere per lo scudetto. Vedo un duello Inter-Juventus perché sono le uniche due squadre che non stanno lasciando punti per strada".

Pjanic restando su questo tema, ha poi sottolineato come l'Inter appaia la favorita per vincere lo scudetto e questo perché Inzaghi dispone di una squadra esperta e molto profonda a livello tecnico.

Al contrario, secondo il bosniaco, la Juventus avrebbe appena iniziato un percorso nuovo che potenzialmente potrebbe far tornare a far vincere la formazione bianconera nel futuro ma non nel presente, specie contro un'Inter cosi matura.