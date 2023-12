Secondo le ultime indiscrezioni, il Napoli vorrebbe anticipare la Juventus, offrendo 19 milioni di euro più bonus all'Udinese per l'acquisto di Lazar Samardzic. Intanto il mediano del PSG Carlos Soler apprezzerebbe di passare a gennaio in bianconero, una possibilità che il ds bianconero Cristiano Giuntoli valuterebbe solo in prestito.

Napoli, De Laurentiis vorrebbe bruciare la concorrenza della Juve per Samardzic

Sia il Napoli che la Juventus starebbero valutando il profilo di Lazar Samardzic dell'Udinese per rinforzare la propria mediano. Dalle ultime indiscrezioni di mercato, i partenopei starebbero accelerando per portare il serbo a Castel Volturno già dal prossimo gennaio.

Nello specifico il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe presentato un'offerta a oggi ancora verbale all'Udinese da 19 milioni più un bonus che andrebbe dai 3 ai 5 milioni di euro. Una mossa che non solo brucerebbe la concorrenza della Juve, pronta a lanciare l'offensiva per Samardzic a giugno, ma che andrebbe a ricoprire il vuoto in formazione lasciato dal partente Elmas. Il macedone infatti, è stato ufficialmente ceduto al Lipsia nelle scorse ore per la cifra complessiva di 25 milioni di euro. Più o meno gli stessi che De Laurentiis avrebbe messo sul tavolo per Samardzic.

L'Udinese, nella persona del responsabile dell'area sportiva Federico Balzaretti, finora ha sempre ribadito il desiderio di non voler cedere il centrocampista serbo nella sessione invernale.

Anche se non è escluso che qualcosa possa cambiare di fronte a un'offerta concreta.

Soler si propone ai bianconeri, Giuntoli valuta l'affare solo con la formula del prestito

La Juventus valuterebbe comunque anche altri candidati per il centrocampo. Le ultime indiscrezioni di mercato accostano ai bianconeri il mediano del PSG Carlos Soler da gennaio.

Il classe '97 non rientrerebbe infatti nelle rotazioni dei titolari imposte da Luis Enrique e la sua volontà sarebbe quella di cambiare aria per trovare maggiore continuità e puntare a una convocazione della nazionale spagnola per Euro 2024. La Juventus valuterebbe l'opzione Soler solo se il PSG lo cedesse in prestito.

Come giocherebbe il Napoli con Samardzic e la Juventus con Soler

L'eventuale arrivo di Samardzic al Napoli non dovrebbe stravolgere tatticamente la formazione campana: il serbo infatti si potrebbe inserire alla perfezione nel 4-3-3 di Mazzari sostituendo progressivamente Piotr Zielinski, che in caso di mancato rinnovo di contratto avrebbe sempre meno spazio nella seconda parte della stagione.

Carlos Soler, se arrivasse alla Juventus, andrebbe a posizionarsi nel centrocampo a tre di Allegri, aumentando e non di poco il tasso tecnico della manovra bianconera, situazione particolarmente necessaria alla luce delle lunghe assenze di Pogba e Fagioli.