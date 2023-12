Marco Conterio su Tmw ha scritto della futura gestione tecnica della Juventus, sottolineando come la società piemontese potrebbe puntare su giovani allenatori alla Thiago Motta anziché sul ritorno dell'ex Antonio Conte. Il giornalista Guido Vaciago su Tuttosport invece ha evidenziato quanto la posizione di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juve sia salda.

Juventus, Conterio: 'Non sembra intenzionata a puntare su Conte, piuttosto su una scommessa come Motta'

Il giornalista sportivo Marco Conterio ha dedicato un editoriale sul sito di Tmw scrivendo della Juventus e di quella che potrebbe essere la futura gestione tecnica della formazione bianconera: "La Juventus cambierà, ma difficilmente tornerà sull'usato sicuro.

Quel che arriva da Torino è che la proprietà non sembra intenzionata a puntare sul grande ex Antonio Conte, piuttosto proprio su una scommessa come Motta o Palladino".

Conterio restando in tema Juventus, ha poi sottolineato come il rapporto tra la società piemontese e l'attuale allenatore Massimiliano Allegri dovrebbe quasi certamente concludersi a fine stagione. Secondo il giornalista, la nuova Juventus di Giuntoli si sarebbe affidata al tecnico livornese incaricandolo di traghettare una squadra che a fine anno dovrebbe ripartire con un nuovo progetto. Conterio ha poi spostato il suo discorso sulla Roma: stando a quanto scritto dal giornalista, anche la società giallorossa dovrebbe cambiare gestione tecnica a fine stagione, affidandosi ad un tecnico che potrebbe essere una scommessa o un allenatore dall'usato sicuro.

Proprio in merito a questo, Conterio ha poi rivelato come i Friedkin avrebbero preso dei contatti proprio con Massimiliano Allegri. Infine, secondo il giornalista, anche il Milan dovrebbe cambiare a fine stagione, sollevando dall'incarico uno Stefano Pioli che ad oggi sarebbe inviso ad una larga fetta del pubblico rossonero.

Vaciago: 'I dati di fatto dicono che Allegri è saldo sulla panchina della Juventus'

Di un altro parere è stato il giornalista sportivo Guido Vaciago, che su Tuttosport ha scritto del futuro di Massimiliano Allegri dicendo: "I dati di fatto, allo stato attuale delle cose, sono questi: Allegri è così saldo sulla panchina della Juventus che non basterebbe una richiesta di esonero di Papa Francesco per farlo traballare; nessuno dei dirigenti juventini ha proposto o ipotizzato ad Antonio Conte quel futuro in bianconero che Conte sogna e al quale si è reso disponibile, ma senza avere avuto riscontri da parte del club".

Vaciago ha infine evidenziato come il posizionamento della squadra in campionato potrebbe spostare in maniera determinante l'ago della bilancia per quanto concerne il rinnovo di contratto del tecnico toscano.