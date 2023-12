Nelle scorse ore l'ex calciatore Giuseppe Mascara a TV Play ha parlato di Domenico Berardi, accostandolo alla Juventus e sottolineando come in bianconero farebbe la differenza. Un'operazione di mercato, che per costi, resterebbe però impraticabile per le attuali casse dei piemontesi. Più fattibile invece apparirebbe la trattativa per giugno che la Juventus vorrebbe mettere in piedi per Andrea Colpani, esterno del Monza che piace anche a Milan ed Inter.

Juventus, Mascara suggerisce ai bianconeri Berardi ma l'acquisto dell'esterno a gennaio apparirebbe complicato

L'ex calciatore del Catania Giuseppe Mascara è intervenuto a TV Play e parlando della Juventus e dell'indiscrezione che vorrebbe i bianconeri sulle tracce di Domenico Berardi ha detto: "Berardi è uno dei pochissimi che gioca un calcio come quello che piace a me. Fa l’uno contro uno, se lo sbaglia lo rifà. Un altro così è Matteo Politano. Forse un altro che si avvicina è Zaccagni della Lazio. Tutta gente che sulla fascia puntano l’uomo. Berardi farebbe bene anche alla Juve, se uno è forte si porta dietro le sue qualità anche nelle grandi squadre". Berardi in tutto questo, difficilmente potrebbe passare dal Sassuolo alla Juventus nel mercato di gennaio e questo perché la richiesta economica dell'ad Giovanni Carnevali andrebbe ben oltre le possibilità economiche della società bianconera.

Ad oggi infatti, la Juventus non disporrebbe dei 30 milioni di euro che equivarrebbero alla valutazione di Berardi fatta dal Sassuolo appena la scorsa estate e di conseguenza un trasferimento dell'esterno alla Continassa potrebbe avvenire solo a condizioni estremamente convenienti per i bianconeri. Una circostanza che non farebbe gioco alla società emiliana e che di conseguenza apparirebbe complicata da realizzarsi.

Juventus, piace Colpani ma per gennaio sarebbe un affare impossibile: a giugno le cose potrebbero cambiare

La Juventus che effettivamente cercherebbe un esterno da aggiungere alla rosa, avrebbe diversi nomi sulla lista oltre a quello di Berardi e tra questi spunterebbe il profilo di Andrea Colpani. Il giovane attaccante del Monza che bene sta facendo sotto la guida di Palladino, piacerebbe in particolar modo al ds Cristiano Giuntoli, il quale avrebbe provato a sondare il terreno per portalo alla Continassa già dal prossimo gennaio.

Le alte richieste economiche fatte dal Monza, circa 20 milioni di euro, renderebbero però l'operazione complicata per la finestra invernale e di conseguenza le parti potrebbero aggiornarsi per giugno. In estate infatti, la Juventus dovrebbe avere maggiori disponibilità economiche, soprattutto se la formazione bianconera si dovesse qualificare per la prossima Champions League. In tutto questo, è da sottolineare come Colpani avrebbe attratto le attenzioni anche di Milan ed Inter.