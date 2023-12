Il Crotone domenica 3 dicembre affronterà in trasferta il Brindisi allo stadio "Franco Fanuzzi" alle ore 20:45. La gara presenterà per i calabresi diverse incognite, a partire dalle varie assenze per squalifiche e infortuni, le quali indurranno mister Zauli a schierare Vuthaj e Vinicius fra i titolari.

Per il Brindisi ci sarà il debutto in panchina del nuovo tecnico Giorgio Roselli, subentrato all'esonerato Ciro Danucci. Nella giornata di sabato 2 dicembre intanto tornerà a parlare il tecnico crotonese, in occasione della conferenza stampa di presentazione alla sfida.

Coperta corta per mister Zauli

Il Crotone che arriverà in Puglia sarà una squadra con tante assenze. Oltre agli infortunati di lungo corso Andrea D'Errico e Mattia Vitale, gli squali dovranno rinunciare agli squalificati Daniel Leo, Alessio Tribuzzi e Marco Tumminello. La speranza dello staff crotonese è quella di poter recuperare a poche ore dalla gara almeno i difensori Davide Bove e Guillaume Gigliotti, già assenti causa infortunio nell'ultima sfida casalinga vinta contro il Potenza (2-1).

Con ogni probabilità in attacco gli squali dovrebbero affidarsi a Dardan Vuthaj, mentre a centrocampo può tornare dal primo minuto il centrocampista brasiliano Vinicius assieme a Jacopo Petriccione.

Crotone, occhi rivolti all'alta classifica

Dopo sette risultati utili consecutivi il Crotone con 25 punti ha iniziato a dare uno sguardo al vertice della graduatoria del girone C di Serie C. I rossoblù, in serie positiva da diverse settimane, confidano nella trasferta di Brindisi per conquistare altri tre punti fondamentali.

La gara tra le due squadre torna a distanza di poche settimane: le due formazioni si sono affrontate allo stadio comunale "Ezio Scida" per il secondo turno eliminatorio di Coppa Italia di Serie C, gara che ha visto il Crotone vincere per 1-0 con rete di Orazio Pannitteri.

Zauli torna a parlare

Nella mattinata di sabato 2 dicembre a partire dalle ore 12:30 presso la sala stampa dello stadio comunale "Ezio Scida", il tecnico del Crotone Lamberto Zauli tornerà a parlare nella classica conferenza stampa di vigilia.

Sarà questa l'occasione per conoscere le ultime novità sullo stato di forma della squadra calabrese, ma anche per comprendere se il tecnico deciderà, viste le numerose assenze, di cambiare modulo.

La gara, come tutte quelle di questa stagione, sarà visibile attraverso i canali della piattaforma satellitare Sky e in streaming mediante il servizio offerto da Now Tv.