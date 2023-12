Secondo le ultime di mercato la Juventus potrebbe scegliere di fare cassa a gennaio cedendo uno tra Samuel Iling-Junior e Kena Yildiz. L'Inter invece dovrà guardarsi le spalle dall'assalto di Chelsea, West Ham e Liverpool per quanto concerne il profilo di Hakan Calhanoglu, centrocampista turco che piacerebbe molto per la sua duttilità tattica e per cui potrebbero arrivare importanti offerte in estate.

Juventus, per il mercato di gennaio potrebbe partire un talentino fra Iling-Junior e Yildiz

A gennaio la Juventus potrebbe dover cedere uno dei suoi gioielli provenienti dalla primavera e tra i nomi che il club bianconero valuterebbe di vendere ci sarebbero quelli di Samuel Iling-Junior e Kena Yildiz.

Per quanto concerne il primo, il classe 2003 ex Chelsea piacerebbe al Tottenham che per la sessione di rafforzamento invernale non avrebbe problemi a trovare quei 15-20 milioni di euro richiesti dal club piemontese. La Juventus, che vorrebbe cedere Iling-Junior solo a titolo definitivo, starebbe pensando anche di utilizzare il giocatore inglese come parziale contropartita tecnica per arrivare a Khephrem Thuram, mediano del Nizza che però avrebbe un costo eccessivo per le disponibilità dei bianconeri.

Per quanto concerne Yildiz, il calciatore turco piacerebbe ad un paio di club in Germania e al Liverpool di Jurgen Klopp, una circostanza che lo renderebbe un nome dall'alto profilo economico. Di conseguenza, la Juventus si siederebbe al tavolo per discutere della sua cessione solo per una cifra superiore ai 30 milioni di euro, una somma che se incassata dai bianconeri, permetterebbe al direttore sportivo Cristiano Giuntoli di tornare sul mercato per trovare quel mediano tanto richiesto da Allegri.

Uno come Rodrigo De Paul, che l'Atletico valuterebbe circa 35 milioni di euro o uno come Thomas Partey, che l'Arsenal lascerebbe partire da Londra se arrivasse un'offerta da 30 milioni di euro.

Inter, il Liverpool, il Chelsea ed il West Ham avrebbero messo nel mirino Hakan Calhanoglu

La trasformazione di Hakan Calhanoglu da trequartista a regista di qualità avuta con la maglia dell'Inter avrebbe attratto le attenzioni di diversi club in Premier League e secondo le ultime indiscrezioni dalla Spagna, il Liverpool, il Chelsea ed il West Ham sarebbero pronte a darsi battaglia a giugno per arrivare al centrocampista turco.

Tutte e tre le formazioni britanniche avrebbero infatti bisogno di un elemento per la propria mediana e tutte e tre sarebbero rimaste colpite dalla versatilità del classe '94. L'Inter, che solo lo scorso luglio ha rinnovato il contratto a Calhanoglu fino al 2027, non avrebbe intenzione però di cedere uno dei punti cardini sul quale Inzaghi ha fondato la propria squadra. Il suo cartellino costa almeno 50 milioni ma in caso di asta il prezzo potrebbe lievitare.