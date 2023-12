Nelle scorse ore il giornalista sportivo Giancarlo Padovan ha scritto su calciomercato.com della chiamata di Aurelio De Laurentiis alla Figc dopo i presunti torti arbitrali ricevuti in Napoli-Inter, sottolineando maliziosamente come il presidente dei partenopei potrebbe aver fatto questo per ricevere una sorta di compensazione nella partita con la Juventus. Del big match di venerdì sera e delle suo possibile sviluppo ha intanto parlato a TMW Radio anche il giornalista sportivo Luca Marchetti.

Il giornalista sportivo Giancarlo Padovan ha scritto un editoriale su calciomercato.com sulle recenti lamentele del Napoli nei confronti di alcuni decisione arbitrali viste nella partita con l'Inter: "De Laurentiis ieri in mattinata ha chiamato in Figc e Aia per ricusare Massa, provvedimento già accettato dalle istituzioni e, forse, per preparare al meglio Juventus-Napoli di venerdì".

Padovan, commentando poi quanto è accaduto in casa Roma con Mourinho e le parole usate dal portoghese nei confronti del giudice di gara Marcenaro ha scritto: "Tutti criticano José Mourinho, ma la maggioranza fa come lui.

Se l'allenatore portoghese si è lamentato prima di Sassuolo-Roma, gli altri lo fanno dopo e non con minore virulenza".

Padovan ha poi insistito su questo tema, sottolineando come Thiago Motta del Bologna abbia praticamente emulato il suo mentore portoghese, accusando l'arbitro Doveri di aver commesso degli errori evidenti nella partita con il Lecce.

Il giornalista ha poi concluso il suo editoriale, evidenziando come le azioni apparentemente intimidatorie di Aurelio De Laurentiis nei confronti della Lega siano più gravi rispetto a quanto detto da Mourinho.

Marchetti: 'In Juve-Napoli ci potrebbe essere un approccio dei bianconeri simile a quello visto contro l'Inter'

Della partita tra Juventus e Napoli ha parlato anche il giornalista sportivo Luca Marchetti: "La vedo simile nell’approccio a Napoli-Inter.

Il Napoli per ritrovare fiducia deve vincere almeno una partita contro le grandi; c’è la volontà in queste gare di dimostrare il 110%. Di Lorenzo era triste per la sconfitta con l’Inter, ma ha rimarcato lo status di campione d’Italia".

Marchetti poi parlando dell'attacco dei bianconeri ha sottolineato come la coppia formata dal duo Vlahovic e Chiesa non sia del tutto assortita in quanto lo stesso Chiesa ha sempre agito in altre zone del campo non ricoprendo il ruolo della seconda punta. Secondo il giornalista, questo porterebbe i due attaccanti a lunghi periodi di digiuno dal gol e costringerebbe Allegri a trovare soluzioni offensive in altri reparti.