In vista del mercato di gennaio si profila un testa a testa tra Napoli e Juventus per il talento serbo dell'Udinese Lazar Samardzic: i bianconeri, che sarebbero a loro volta interessati a Piotr Zieliński sempre di proprietà dei partenopei ma col contratto in scadenza a giugno 2024, seguono la mezzala mancina da tempo con diversi rumors che parlano già di una possibile offerta formulata da Cristiano Giuntoli sulla base di un prestito da 5 milioni con diritto di riscatto fissato a 17. Anche Mauro Meluso, ds del Napoli, starebbe però pensando a farsi sotto, proprio per sostituire l'ex Empoli Zielinski con cui le trattative per il rinnovo con decollano.

Samardzic piace al Napoli e alla Juventus: fin qui per lui due gol e due assist

Due gol e due assist fin qui in campionato, Samardzic nella Juventus andrebbe ad agire da mezzala di destra ma all'occorrenza potrebbe essere schierato anche sotto punta alle spalle di Vlahovic per far rifiatare Chiesa, nel Napoli invece verrebbe collocato sempre come interno ma anche all'occorrenza come trequartista in un 4-2-3-1.

Oggi il Napoli potrebbe proporre un'offerta più significativa di quella dei bianconeri che con l'arrivo di Giuntoli hanno varato una politica di spending review: l'Udinese lo valuta almeno 20-25 milioni, ma un'eventuale asta potrebbe far lievitare il prezzo almeno fino a 30, un investimento che avrebbe senso per entrambe data la giovane età di Samardzic che è un classe 2002.

In estate il talento dell'Udinese andrà anche a disputare la prima grande kermesse internazionale della carriera dato che sarà impegnato con la Serbia agli Europei: nato in Germania ha di fatti scelto la compagine di Vlahovic, Kostic e soci come nazionale.

Il prossimo turno si disputerà Inter vs Udinese, Samardzic: 'Sarà la mia partita, darò il 200%'

Nella 15esima giornata di Serie A, quella a venire, l'Udinese sarà intanto di scena a Milano contro l'Inter in una gara che si prospetta molto complicata per friulani, reduci dal pari beffa conseguito in casa con l'Hellas Verona che ha segnato il gol del 3-3 con Henry nei minuti di recupero.

"Sarà la mia partita, dovrò dare il 100%, anzi il 200" ha dichiarato in proposito Samardzic, che questa estate è stato molto vicino al trasferimento all'Inter: lo staff di Beppe Marotta aveva raggiunto un accordo coi friulani sulla base di un prestito a 5 milioni con riscatto fissato a 18 ma al momento delle firme tutto è saltato per via del mancato accordo col padre agente del calciatore.