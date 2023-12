Per la Juventus è già tempo di pensare alla partita di venerdì 15 dicembre contro il Genoa. In casa bianconera il focus è rivolto in particolare allo stato di forma di Adrien Rabiot visto che negli ultimi allenamenti ha lavorato a parte per colpa di un pestone subito nel match contro il Napoli. Le condizioni del francese non preoccupano più di tanto e trapela ottimismo sul suo recupero per la partita contro il Genoa. In ogni caso Massimiliano Allegri valuta opzioni alternative a centrocampo nell'ipotesi in cui il francese non fosse al meglio. In tal caso la soluzione più logica porta a Fabio Miretti.

Il numero 20 juventino è quindi in preallarme in attesa di sapere se Rabiot sarà in campo dal primo minuto per il match contro il Genoa.

Locatelli in diffida

Anche nella prossima giornata i bianconeri saranno di nuovo in campo prima dell'Inter e, in caso di vittoria dei bianconeri contro il Genoa, ci sarà il controsorpasso in testa alla classifica, in attesa della sfida tra i nerazzurri e la Lazio.

Massimiliano Allegri, però, non sembra intenzionato a fare calcoli e contro il Genoa si affiderà ai suoi giocatori migliori, nonostante alcuni di loro siano in diffida. In tal senso è a rischio da alcune settimane Federico Gatti che, fino ad ora, è stato molto abile a gestirsi e a non subire ammonizioni.

Intanto si è aggiunto alla lista dei diffidati anche Manuel Locatelli. Il numero 5 juventino ha subito la sua quarta ammonizione stagionale contro il Napoli e quindi in caso di un nuovo cartellino giallo verrà squalificato. Allegri, però, non farà calcoli e Locatelli contro il Genoa sarà titolare insieme a Weston McKennie.

Per il resto non ci dovrebbero essere novità a centrocampo e, nonostante, il possibile rientro di Timothy Weah, sulla corsia di destra sarà confermato Andrea Cambiaso.

Per lui sarà peraltro una partita speciale, essendo un ex Genoa e per lui sarà il primo ritorno in Liguria con la maglia bianconera.

Fiducia a Vlahovic

La Juventus, per la gara contro il Genoa, avrà tutta la sua rosa a disposizione. Dunque, Massimiliano Allegri avrà possibilità di valutare al meglio chi saranno i giocatori da impiegare dal primo minuto.

La sensazione è che non ci saranno grandi cambiamenti rispetto alle ultime uscite. Anche in attacco si va verso la conferma della coppia formata da Federico Chiesa e Dusan Vlahovic.

Se il numero 7 juventino è certo del posto, potrebbe essere in dubbio il serbo, che contro Monza e Napoli è stato a secco di gol. Anche se analizzando la prestazione della gara dell’8 dicembre, Vlahovic è apparso piuttosto in forma e a livello tecnico è stato uno dei migliori. Una volta che il serbo è uscito a causa dei crampi, peraltro la Juventus ha sofferto di più e Arek Milik è stato molto più impreciso di lui, perdendo due palloni importanti. Inoltre, contro il Napoli Vlahovic ha preso un palo e nel primo tempo solo un gran salvataggio di Juan Jesus gli ha impedito di segnare. Insomma è probabile che Allegri conceda ancora una volta fiducia al serbo dal primo minuto.