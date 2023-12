Sono ore tribolate per il Crotone che nella serata di martedì 12 dicembre ha appreso la decisione del Giudice Sportivo a seguito dei fatti accaduti in occasione della gara contro la Juve Stabia dello scorso weekend. Sul rettangolo di gioco la gara si è conclusa con il punteggio di 1-1, ma a pesare sono adesso in particolare le sanzioni inflitte alla dirigenza del Crotone e al tecnico Lamberto Zauli. Tra i soggetti puniti c'è anche il direttore generale del Crotone Raffaele Vrenna, al quale è stata comminata l'inibizione fino al 12 giugno 2024. Lo stesso dirigente in queste ore si è espresso su quanto accaduto sul proprio profilo social Instagram.

Crotone, Vrenna chiede giustizia

Ritenendo la pena subita sproporzionata rispetto ai fatti, Raffaele Vrenna ha voluto prendere la parola sul suo profilo social Instagram, dove ha scritto: "L’ennesimo attacco frontale – costruito stravolgendo la realtà dei fatti – alla mia professione e ai miei valori. Ma stavolta, non importa quanto ci vorrà. Andrò fino in fondo per ricostruire la verità e avere giustizi. In modo da far tacere una volta per tutte i miei detrattori e chi sentenzia strumentalizzando”.

La causa dell'inibizione

Il direttore generale del Crotone Raffaele Vrenna dovrà scontare sei mesi di inibizione. Il tutto è arrivato, si legge nella comunicazione del Giudice Sportivo, dopo che al 47° minuto del primo tempo il dirigente ha mostrato un comportamento ritenuto non corretto a seguito dell’annullamento di un rete.

In particolare Vrenna ha fatto ingresso sul terreno di gioco pur non essendo iscritto in distinta, inoltre a fine primo tempo ha fatto accesso nella zona antistante gli spogliatoi pur non essendo iscritto in distinta e avrebbe aggredito, colpendolo con un pugno al volto, l’allenatore dei portieri avversario Amodeo Petrazzuolo.

Crotone, le altre sanzioni

Oltre al direttore generale Raffaele Vrenna, il Giudice Sportivo ha punito con una inibizione fino al 19 dicembre 2023 anche il presidente del club calabrese Gianni Vrenna. Sanzionato anche il tecnico del Crotone Lamberto Zauli che dovrà scontare due turni di squalifica, situazione che lo costringerà a saltare le ultime due sfide del 2023 contro Monopoli e Avellino.

Per la Juve Stabia sono stati inflitti quattro mesi di inibizione per Amodeo Petrazzuolo, membro dello staff tecnico di mister Pagliuca, con il ruolo di preparatore dei portieri.