"Nel mio futuro vedo la Juventus. Non so in quale posizione, ma è un posto dove ho trascorso quasi metà della mia vita. Sono ancora molto legato, e sono molto felice che stiano facendo una buona stagione. Cosa vorrei fare in futuro? Lavorare nel management. Ho una laurea in economia e una in MBA in calcio. Ora non mi sento di fare l'allenatore": firmato Giorgio Chiellini, che nel corso di un'intervista rilasciata a The Athletic ha ammesso con grande candore quale tipo di futuro vede per se stesso adesso che proprio poche ore fa ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato.

E se da un lato alcuni addetti ai lavori, come Gianluca Di Marzio, confermano che per lui è già pronta una scrivania alla Continassa, ad oggi pare non ci siano ancora le condizioni per sbilanciarsi del tutto.

Juventus-Chiellini, un sodalizio indissolubile

Quella tra Giorgio Chiellini e la Juventus è stata una grande storia d’amore durata 17 anni. L'ex numero 3 juventino ha collezionato 561 presenze in bianconero divenendo protagonista di ciascuno dei 9 scudetti consecutivi vinti dalla Vecchia Signora, insieme a 5 Coppe Italia e 5 Supercoppe Italiane: tante le immagini iconiche lasciate in eredità dall'ex Livorno, indimenticabile ad esempio l’esultanza di Chiellini con il capo fasciato dopo la vittoria nella Semifinale di andata di Champions League del 2015 contro il Real Madrid: un 2-1 che grazie al successivo 1-1 arrivato in Spagna con rete di Alvaro Morata qualificò i bianconeri alla finale di Berlino, poi persa contro il Barcelona.

Impresso nella mente dei milioni di juventini che ne hanno seguito le gesta anche il gol del 3-0 contro il Barcelona segnato nell'andata dei Quarti di Finale della Champions League 2017, anche lì con un successivo approdo in finale contro il Real Madrid.

Chiellini giocatore e studente

Per molti anni Giorgio Chiellini si è diviso tra il ruolo di difensore e quello fuori dal campo di studente di economia e commercio.

Come ha orgogliosamente evidenziato lui stesso, il difensore livornese ha conseguito la tanto sudata laurea in Business Administration presso la Scuola di Management ed Economia dell'Università degli Studi di Torino: proprio questo percorso universitario gli potrà tornare utile nella nuova vita da dirigente.

Dopo l'addio alla Juventus, Chiellini ha disputato due campionati con la maglia del Los Angeles FC collezionando 45 partite in totale e firmando un gol e un assist per i compagni.