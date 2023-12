Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dall'Inghilterra ci sarebbero diverse società interessate a Weston McKennie, protagonista di un inizio di stagione importante con la Juventus sia come centrocampista di fascia che come mezzala. Prestazioni notevoli ed una fiducia costante di Massimiliano Allegri, proprio per questo è da scartare al momento una sua partenza nel mercato di gennaio a meno di clamorose offerte.

Il centrocampista ha una valutazione di mercato di 30 milioni di euro e piace soprattutto all'Everton, che sta cercando di migliorare la classifica dopo la penalizzazione in classifica di 10 punti per non aver rispettato i parametri del Fair Play Finanziario.

Probabile quindi una conferma di McKennie anche nella seconda parte di stagione anche se la Juventus dovrà valutare quanto prima un incontro con l'agente sportivo per discutere su un eventuale prolungamento di contratto, in scadenza a giugno 2025.

Il centrocampista Weston McKennie avrebbe attirato l'interesse di diverse società inglese, fra queste l'Everton, che potrebbe presentare un'offerta importante per il suo acquisto. Attualmente però non arrivano conferme su una disponibilità della società bianconera a trattare la cessione del centrocampista americano considerando anche la sua importanza per Massimiliano Allegri.

Nelle ultime settimane fra l'altro si è parlato anche di prolungamento di contratto per il centrocampista americano.

Weston McKennie, che ha dimostrato un buon rendimento nelle ultime prestazioni, sembra interessato a continuare la sua avventura con la squadra bianconera. L'ipotesi di un incontro per discutere il rinnovo contrattuale potrebbe diventare concreta se McKennie manterrà un buon livello di prestazioni nei prossimi mesi.

Dall'altra parte, anche la Juventus ha interesse a non lasciare che il contratto del giocatore arrivi a scadenza ravvicinata, evitando di affrontare la stagione 2024-25 con l'incertezza sulla permanenza di McKennie nel lungo termine.

Il mercato della Juventus

La Juventus difficilmente farà cessioni a centrocampo a gennaio. Probabile invece arrivi un giocatore per rinforzare il settore.

Due dei nomi che piacciono alla società bianconera sono Rodrigo De Paul dell'Atletico Madrid e Fabian Ruiz del Paris Saint Germain, uno dei due potrebbe arrivare in prestito con obbligo di riscatto del cartellino a giugno. Una delle condizioni che potrebbe portare all'acquisto a titolo definitivo dei cartellini è la qualificazione alla Champions League della squadra bianconera per la stagione 2024-2025.