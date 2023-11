La Juventus è al lavoro per rinforzare il centrocampo: si valuta soprattutto l'arrivo di una mezzala che porti gol e assist. Per questo le ultime indiscrezioni di mercato parlano di un interesse concreto per Rodrigo De Paul dell'Atletico Madrid, Fabian Ruiz del Paris Saint Germain e Ferguson del Bologna. Se per l'argentino e lo spagnolo parliamo di certezze perché già conoscono la Serie A, avendo giocato rispettivamente nell'Udinese e nel Napoli prima di fare una nuova esperienza professionale, diversa è la situazione del giocatore scozzese. Protagonista nella squadra emiliana il 24enne non ha l'esperienza internazionale dei due prima menzionati, ma rientrerebbe nella strategia di mercato della società bianconera basata sull'acquisto di giovani di qualità.

Oltre al fatto che costerebbe molto meno di ingaggio rispetto a De Paul e a Ruiz. Difficile però che il Bologna lasci partire il centrocampista a gennaio a meno di un'offerta vicina ai 20 milioni di euro.

Juve: piacerebbero De Paul, Ruiz e Ferguson

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe lavorando all'acquisto di una mezzala d'inserimento. Oltre ai nomi già seguiti dalla società bianconera da tempo come Rodrigo De Paul e Fabian Ruiz, negli ultimi giorni si sta parlando molto di Lewis Ferguson, protagonista nel Bologna, attualmente sesto in classifica. Le statistiche sono evidenti: il centrocampista scozzese sta dando un contributo importante in fase realizzativa con 3 gol segnati e altrettanti assist forniti ai suoi compagni in campionato oltre ad un ulteriore assist in Coppa Italia.

La valutazione di mercato dello scozzese è di 20 milioni di euro e la Juventus al momento preferirebbe valutare solo acquisti in prestito con riscatto nel Calciomercato estivo per evitare di appesantire il bilancio societario.

Le possibili strategie di mercato della Juve

La Juventus starebbe lavorando all'acquisto di un giocatore per il settore avanzato.

Molto dipenderà dal futuro professionale di Dusan Vlahovic: il giocatore piacerebbe all'Atletico Madrid che dopo aver raggiunto la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League potrebbe decidere di investire nel settore avanzato. In caso di cessione di Vlahovic la società bianconera potrebbe acquistare Domenico Berardi del Sassuolo.

Si valuterebbero anche Georgiy Sudakov dello Shakhtar Donetsk e Jadon Sancho del Manchester United. A proposito del centrocampista di 23 anni la società bianconera potrebbe valutare il suo arrivo in prestito se la società inglese decidesse di contribuire al pagamento dell'ingaggio.