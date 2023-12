Quello tra Dusan Vlahovic e la Juventus è un binomio che pare destinato a durare nel tempo. A confermarlo è stato lo stesso bomber serbo in un'intervista delle scorse ore alla Gazzetta dello Sport, a cui ha raccontato di stare bene a Torino e di avere un buon rapporto con mister Massimiliano Allegri.

Le parole di Vlahovic sul rinnovo

In particolare Vlahovic ha detto: “Rinnovo? Giuntoli e il mio agente stanno già parlando. Io sono molto contento di stare qui”.

La scorsa estate il centravanti era stato al centro di diverse indiscrezioni di mercato e in particolare si era parlato moltissimo di un possibile scambio con Lukaku con il Chelsea.

Come spiegato da Cristiano Giuntoli se fosse arrivata un’offerta irrinunciabile il club, quantomeno, l’avrebbe valutata per una questione economica.

Adesso però, il club e il suo bomber hanno le stesse ambizioni: “Tutti nello spogliatoio abbiamo bisogno di vincere perché la maglia della Juventus ci chiede questo”.

Il rapporto con Allegri e la voglia di vincere

La Juventus in questa prima parte di stagione ha ritrovato le ambizioni e la voglia di vincere. La squadra si è lasciata alle spalle la scorsa annata, costellata da vicissitudini extracalcistiche che inevitabilmente hanno influito sul campo.

Intanto Dusan Vlahovic ha parlato del tecnico Max Allegri: “Lui vuole vincere sempre, come me", aggiungendo poi: "Diciamo che la gira sempre in maniera tale per cui il vincitore risulta sempre lui”.

Insomma, a quanto pare, il clima alla Juventus è tornato sereno e la priorità della squadra è quella di tornare in Champions League, senza, però, mettere nel cassetto il sogno scudetto.

Il buon feeling con Chiesa

Nei prossimi mesi in casa Juventus si parlerà anche dei rinnovi di contratto di alcuni giocatori. L’obiettivo di Cristiano Giuntoli è quello di blindare le sue "stelle" spalmandone, però, gli ingaggi su più stagioni.

Per questo motivo, il ds ha già parlato con l’agente di Dusan Vlahovic per estendere ulteriormente l’accordo com il bomber serbo, che ha ancora due anni e mezzo di contratto e il suo obiettivo è quello di restare.

Oltre a lui anche Federico Chiesa è in trattativa per il rinnovo, anche se la sua situazione dovrà essere risolta con maggiore fretta visto che va in scadenza nel 2025. Proprio di Chiesa ha parlato nella sua intervista lo stesso Vlahovic: “Siamo amici anche fuori dal campo, è sempre bello giocare con lui”.