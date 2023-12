Poche ore ancora dopo di che la Juventus scenderà in campo contro il Monza. La gara è particolarmente sentita dal tecnico Massimiliano Allegri dato che lo scorso anno i bianconeri non hanno raccolto nemmeno un punto contro i brianzoli non riuscendo neanche ad andare in gol.

Tanti i dubbi di formazione per l'allenatore toscano, in primis in difesa dove il ballottaggio aperto è quello fra Danilo e Federico Gatti, in secondo luogo a centrocampo laddove si va profilando un testa a testa tra Andrea Cambiaso e Fabio Miretti.

Locatelli non ancora al top

Una delle chiavi per sorprendere il Monza potrebbe essere la presenza dal primo minuto di Fabio Miretti. Il numero 20 juventino è molto abile nella pressione alta e ha qualità palla al piede, se l'Under 21 italiano partirà dall'inizio sarà Weston McKennie a spostarsi sull'out di destra laddove continua a registrarsi l'assenza di Timothy Weah. In corsa per occupare quel ruolo, però, c’è anche Andrea Cambiaso che in caso di titolarità agirebbe a destra con McKennie dunque interno.

Manuel Locatelli sta meglio ma non è ancora al massimo della forma, contro l'Inter è entrato a gara in corsa, solo nelle ultime ore dunque Allegri deciderà se schierarlo o meno dall'inizio: sicuri di un posto invece Adrien Rabiot e Filip Kostic.

In quattro per due posti

Oltre ai dubbi a centrocampo, la Juventus è alle prese anche con qualche rebus da risolvere in difesa. Danilo e Alex Sandro sono nuovamente a disposizione, difficile vederli dall'inizio, più probabile partano titolari Federico Gatti e Gleison Bremer insieme con Daniele Rugani con eventuali staffette a gara in corso.

Da attenzionare con particolare riguardo la situazione di Federico Gatti, che è diffidato e che in caso di ulteriore ammonizione salterà per squalifica Juventus vs Napoli in programma venerdì 8 dicembre. In caso si decidesse di preservarlo sarebbe Danilo a partire titolare. La sensazione comunque è che il brasiliano possa giocare solo uno spezzone di partita visto che è reduce da uno stop di più di un mese.

Davanti nessun dubbio, saranno Federico Chiesa e Dusan Vlahovic a guidare gli attacchi alla porta di Di Gregorio: l'italiano non segna da 8 giornate, il centravanti serbo ha invece interrotto il digiuno di gol nell'ultimo turno contro l'Inter.

La probabile formazione della Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti (Danilo), Bremer, Rugani (Alex Sandro); Cambiaso (Miretti), McKennie, Locatelli (Nicolussi Caviglia), Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.