Il Manchester United può pensare anche a Massimiliano Allegri come possibile nome per la panchina della prossima stagione, nell'eventualità in cui l'attuale allenatore Erik ten Hag non soddisfacesse completamente le aspettative della società inglese.

A parlare di questa possibilità è il giornale inglese Daily Express, il quale riporta come il Consiglio d'Amministrazione dei Red Devils a fine stagione possa decidere di iniziare un nuovo progetto sportivo affidandosi a un tecnico che negli anni ha dimostrato non solo di saper vincere ma anche di saper ricostruire.

Il tecnico Allegri piacerebbe al Manchester United per l'eventuale dopo Ten Hag

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi inglesi il Manchester United starebbe valutando per la panchina Massimiliano Allegri per la prossima stagione nell'eventualità in cui il tecnico dovesse lasciare la Juventus. Attualmente sui media italiani non mancano i rumor sul possibile addio del tecnico livornese, anche se ha un contratto fino al 30 giugno 2025 con la società bianconera. In tutto questo nelle ultime ore il CEO di Exor, holding controllante della Juventus, John Elkann ha però rilasciato delle dichiarazioni che paiono una conferma per Allegri: "È un tecnico che ha vinto tanti trofei e ci auguriamo di vincerne ancora con lui".

Riguardo all'accostamento al Manchester United, il principale sponsor del tecnico toscano sarebbe Patrice Evra, ex giocatore di Allegri alla Juventus ma a lungo anche punto di riferimento dei Red Devils, con i quali ha vinto diverse competizioni importanti sotto la gestione di Sir Alex Ferguson.

Il futuro della panchina della Juventus: i nomi per il post Allegri

A parlare del possibile addio di Allegri a fine stagione negli ultimi giorni sono stati diversi giornalisti, da Ivan Zazzaroni a Paolo Bargiggia, fino ad arrivare a Maurizio Pistocchi. Nell'eventualità di una sua partenza, Antonio Conte rimarrebbe una possibilità concreta, ma non è l'unico nome che circola per la panchina bianconera.

Si valutano anche profili più giovani, come quelli di Raffaele Palladino del Monza e di Thiago Motta del Bologna. Proprio l'italo-brasiliano è probabilmente quello con più estimatori sul mercato, considerando la buona stagione finora disputata dal Bologna. Il contratto del tecnico è in scadenza a giugno 2024 ma attualmente avrebbe deciso di attendere per valutare un prolungamento di contratto con la società emiliana.