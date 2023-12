La Juventus ha già cominciato la marcia di avvicinamento alla partita di venerdì 8 dicembre contro il Napoli. I bianconeri vogliono proseguire la scalata alla vetta della classifica, intanto Massimiliano Allegri in questi giorni sta avendo risposte positive soprattutto da Manuel Locatelli. Il numero 5 juventino, da alcune settimane, è alle prese con una micro frattura della X costola: contro Inter e Monza era partito dalla panchina ed è entrato solo a partita in corso. Adesso però il centrocampista bianconero ha ripreso a lavorare pienamente con i compagni, si sente meglio e quindi contro il Napoli va verso una maglia da titolare.

Per la Juventus il ritorno dal primo minuto del suo regista sarebbe un’ottima notizia.

Locatelli equilibratore di gioco

Manuel Locatelli è uno dei perni del centrocampo bianconero ed è in grado di garantire equilibrio alla squadra consentendo ad Adrien Rabiot di agire più offensivamente. Dunque, se anche nelle prossime ore, verranno confermate le buone sensazioni Locatelli si va verso il suo ritorno tra i titolari. Oltre a lui e a Rabiot ci sarà spazio per Weston McKennie, mentre sulle corsie laterali verranno confermati, salvo sorprese, Andrea Cambiaso a destra e Filip Kostic a sinistra. Un centrocampo che sta dando grandi garanzie a Massimiliano Allegri.

In particolare si sta dimostrando un calciatore importante Andrea Cambiaso che nonostante prediliga giocare a sinistra, sta facendo bene anche a destra in queste settimane in cui sta sostituendo Timothy Weah.

Weah ancora out

In queste settimane, la Juventus ha dovuto fare a meno di Timothy Weah. Il numero 22 juventino si è fermato in occasione della gara contro il Verona giocata lo scorso 28 ottobre, durante la quale è stato costretto a chiedere il cambio per un problema muscolare. Il suo rientro era previsto per la metà di novembre, ma un intoppo lo ha nuovamente bloccato.

Weah sta ancora lavorando a parte e dunque contro il Napoli va verso un nuovo forfait. Resta da capire se potrà tornare per il match del 15 dicembre contro il Genoa o se rientrerà il 23 dicembre contro il Frosinone.

All’appello manca ancora Mattia De Sciglio, il cui rientro è previsto a gennaio. Il numero 2 juventino, lo scorso aprile, si è rotto il legamento crociato e adesso è alle prese con la fase di recupero. Il terzino ha già ripreso a calcare i campi da calcio, ma è in attesa del via libera definitivo per il ritorno all'attività agonistica.