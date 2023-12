Secondo le ultime indiscrezioni, alla Juventus piacerebbe Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli che però per una serie di motivazioni difficilmente potrebbe passare dalla compagine partenopea a quella piemontese. Anche l'intermediario Michele Fratini, a Rai Sport, ha parlato del mercato sulla mediana dei bianconeri, sottolineando come a Massimiliano Allegri mancherebbe un uomo che sappia gestire il pallone.

Juventus, ai bianconeri piacerebbe Anguissa ma la trattativa col Napoli apparirebbe estremamente complessa

La Juventus starebbe continuando la sua ricerca per un centrocampista da aggiungere in mediana per gennaio e secondo le ultime indiscrezioni, i bianconeri avrebbero messo nel mirino un nuovo profilo, quello di Zambo Anguissa.

Il calciatore del Napoli piacerebbe al ds Cristiano Giuntoli, tuttavia la trattativa fra le due società apparirebbe estremamente complicata per una serie di ragioni. Innanzitutto, il Napoli non avrebbe la volontà di cedere un calciatore cosi importante e determinante ad una che a tutti gli effetti sarà una diretta rivale per lo scudetto o il posizionamento in Champions League. In secondo luogo poi il presidente Aurelio De Laurentiis valuterebbe il profilo di Anguissa circa 45 milioni di euro, una cifra che ad oggi sarebbe del tutto fuori dalla portata economica della Juventus. In ultimo, lo stesso club bianconero ricerca un centrocampista da acquistare a gennaio per aggiungerlo alla propria rosa sin dal principio della campagna rafforzamenti invernale e Anguissa sarà protagonista con il Camerun nella coppa d'Africa, competizione internazionale che inizierà i primi di gennaio e che potenzialmente potrebbe trattenere il calciatore classe '95 fino a metà febbraio.

Juventus, Fratini: 'Ai bianconeri serve un faro a centrocampo che sappia costruire, Thuram? Piace a troppi'

Del mercato della Juventus a centrocampo ha parlato anche Michele Fratini, intermediario che a Rai Sport ha detto: "La Juventus ha perso Fagioli e ha trovato Nicolussi Caviglia e ha trovato il miglior Rabiot che sta incantando le platee.

È un grandissimo giocatore e sta trascinando insieme a Chiesa e non solo questa Juventus che non gioca bene e alle quali manca un faro, colui che costruisce. E con l'aumento di capitale qualcuno dovrebbe arrivare. Kephrem Thuram? È un problema perché lo vogliono tutti". In effetti il figlio d'arte di Lillian Thuram piacerebbe davvero a numerosi club, specie in Premier League, e la sua valutazione da oltre 40 milioni di euro lo renderebbe un profilo complicato da accostare alla Juventus.

Ecco perché il club bianconero potrebbe tentare l'assalto ad un profilo più accessibile a livello economico come quello di Lazar Samardzic, fantasista dell'Udinese che il presidente Pozzo lascerebbe andare per una cifra vicina ai 20 milioni di euro.