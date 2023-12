Nelle scorse ore il giornalista sportivo Massimo Pavan ha lanciato pesanti accuse nei confronti del fischietto Davide Massa, giudice di gara che ha arbitrato Genoa-Juventus, match finito 1-1.

Intanto dell'operato dell'arbitro del mancato rosso a Ruslan Malinovskyi e soprattutto del mancato rigore non dato alla formazione bianconera per fallo di mano commesso dal difensore del Genoa Mattia Bani ha detto la propria opinione anche l'opinionista di fede juventina Francesco Oppini.

Pavan: 'Lo scudetto è già deciso a tavolino e ieri col Genoa si è voluto regalare due punti all'Inter'

Come in ogni giornata di campionato anche in quella appena iniziata non mancano le polemiche. Questa volta è Massimo Pavan, giornalista di fede bianconera e vicedirettore di TuttoJuve, a rimarcare l'errore dell' arbitro Massa per un rigore non dato su un presunto tocco di mano di Bani all'interno dell'area in Genoa-Juve: “Scudetto deciso a tavolino, Massa ha deciso il campionato, due punti regalati all’Inter con il Napoli e due tolti alla Juve, Game over".

Il giornalista sportivo, parlando poi della designazione arbitrale, ha asserito: "Un genio chi ha deciso di mandare l'arbitro che ha deciso Napoli-Inter ad arbitrare Genoa-Juventus negando un rigore solare alla Juve e praticamente decidendo il campionato, ma ci chiediamo, lo fanno apposta?

Hanno deciso il campionato".

Pavan ha poi ribadito le critiche contro il direttore di gara: "Mandare Massa ad arbitrare questa partita vuol dire che c’è qualcosa che non va, Massa due settimane fa aveva fatto dei danni enormi, come fai a mandarlo in una gara così delicata? Massa allo sbaraglio, la Juve non ha giocato bene ma è un diritto richiedere parità di trattamento".

Oppini: 'Col loro modo di operare e di lavorare hanno deciso di fermare la formazione bianconera'

Anche l'opinionista di fede juventina Francesco Oppini ha commentato quanto accaduto nella partita tra Genoa e Juventus, lanciando pesanti accuse nei confronti del giudice di gara Massa: "Hanno deciso col loro modo di lavorare e di operare di fermare la Juventus.

Perché l’arbitro non interviene sul rosso di Malinovskyi? Perché l’arbitro non interviene sul mano di Bani? Perché? O il Var era rotto e allora ci dicono dopo la partita che doveva decidere Massa".

Oppini, restando sul tema delle decisioni arbitrali, ha chiesto spiegazioni sul mancato rosso non assegnato a Malinkoskyi sul fallo a gamba tesa commesso dall'ucraino su Yildiz e sulla mancata assegnazione del calcio di rigore sull'intervento di mano commesso da Bani. Oppini ha poi concluso il suo intervento sottolineando come quella degli arbitri non sia malafede, ma semplicemente scarsa qualità di operato.