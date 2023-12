Nelle scorse ore lo speaker radiofonico Edoardo Mecca ha commentato sul proprio account X la partita pareggiata dalla Juventus col Genoa per 1-1, evidenziando la scarsa qualità di gioco messa in campo dai bianconeri anche contro un avversario di livello inferiore. Diverso invece è stato il commento di mister Massimiliano Allegri, che ai microfoni di Dazn si è detto soddisfatto della prova effettuata dai suoi ragazzi.

Mecca: 'Questa squadra non può continuare a giocare da provinciale contro chiunque incontri'

Edoardo Mecca, comico e speaker radiofonico, ha voluto commentare sul proprio canale X la partita pareggiata dalla Juventus contro il Genoa, ponendo il punto sul gioco poco propositivo dei bianconeri: "Tralasciando il VAR indecente, la Juve non può continuare a giocare da provinciale contro chiunque.

Non c’è mezza idea di trama offensiva e spesso manca il coraggio di rischiare. No, la Juve non può giocare da provinciale contro un Genoa così modesto".

Mecca, ha poi concentrato il suo discorso sulla sterilità dell'attacco bianconero, sottolineando i numeri degli attaccanti: "I numeri dell’attacco della Juve in 16 giornate: Vlahovic cinque gol, Chiesa cinque gol, Milik due gol, Kean zero. 12 gol in quattro. 24 gol totali di squadra. Due in più del Sassuolo che ha una partita in meno. Vlahovic deve sicuramente svegliarsi, ma qui c’è qualcosa che non va in generale".

Su questo tema, Mecca ha poi aggiunto: "E ricordiamo che Vlahovic venne comprato perché l’attacco era sterile nonostante Dybala, Cuadrado, Kulusevski, Morata, Chiesa (fino all’infortunio) e Kean.

Oggi siamo punto e a capo. Il sistema di gioco esalta la difesa ma depotenzia completamente l’attacco".

Intanto Allegri promuove i suoi ragazzi: 'Prestazione buona col Genoa, bisognava essere solo più efficaci sotto porta'

Della partita pareggiata dalla Juventus ha parlato ai microfoni di Dazn ovviamente anche il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri, che si è detto soddisfatto della prestazione dei suoi: "La squadra ha fatto una buona prestazione, per rimanere in cima bisogna essere più efficaci nelle occasioni, quando c'è da uccidere l'avversario va ucciso perché poi ti capita un'occasione contro e subisci gol.

Alla fine si doveva avere più serenità e commettere meno errori tecnici: è un punto importante, diamo seguito alla striscia positiva".

Allegri, ha poi detto la propria opinione sull'operato del fischietto Massa, sottolineando come il giudice di gara ed i suoi assistenti abbiano diretto bene il match: secondo il tecnico toscano gli eventuali sbagli commessi sarebbero additabili alla sala Var, dove settimanalmente si giudicano diversi episodi soggettivamente e non seguendo una linea guida.