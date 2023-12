Dopo la notizia dell'infortunio di Juan Cuadrado, il quale ha deciso in questi giorni di sottoporsi all'operazione al tendine d'Achille che lo terrà fuori circa tre mesi, l'Inter sta valutando opzioni di mercato per colmare il vuoto lasciato dal colombiano durante la sua assenza prolungata: tra i nomi che circolano con insistenza c'è quello di Tajon Buchanan, talento classe 1999 del Bruges che potrebbe rivelarsi la scelta ideale per la squadra nerazzurra, tanto che i dirigenti nerazzurri starebbero studiando la strategia per portarlo a Milano nel prossimo mercato di gennaio.

L'operazione di Cuadrado e la necessità di un sostituto

Nelle prossime giornate l'esterno colombiano si sottoporrà all'operazione al tendine d'Achille e al suo posto i nerazzurri vorrebbero inserire rapidamente in organico un sostituto, intervenendo sul mercato di gennaio; Piero Ausilio e Giuseppe Marotta avrebbero puntato Buchanan del Bruges come prospetto ideale per fornire a Simone Inzaghi il ricambio necessario sulla fascia destra.

Per questo servirà l'intervento della società, che dovrà mettere a disposizione un budget adeguato a portare a termine l'affare nelle prossime settimane. Con un valore di mercato stimato intorno ai 10 milioni di euro e un contratto in scadenza nel 2025, Buchanan rappresenterebbe un investimento utile per l'Inter.

Nei mesi scorsi anche il Manchester City è stato anche associato al suo nome.

La carriera e le caratteristiche di Buchanan

Nato l'8 febbraio 2000 a Brampton, Ontario, Buchanan ha iniziato a far parlare di sé in Canada prima di fare il salto negli Stati Uniti. Dopo aver brillato nel college a Syracuse, New York, è stato selezionato al nono posto assoluto al SuperDraft del gennaio 2019 dal New England Revolution; in tre anni con la squadra, ha messo insieme 12 gol e 11 assist in 67 partite, dimostrando il suo talento precoce.

Nel 2021, Buchanan ha fatto il salto in Europa firmando un accordo con il Club Bruges per 6,36 milioni di euro; la sua prima stagione in Belgio è stata un successo immediato, contribuendo alla vittoria del campionato e della Supercoppa nazionale. La vittoria del titolo ha offerto a Buchanan l'opportunità di giocare nella Champions League, raggiungendo gli ottavi di finale nella stagione successiva; in totale ha collezionato 67 presenze, segnando 5 gol e fornendo 12 assist in tutte le competizioni.

La sua versatilità tattica è un punto di forza, essendo in grado di giocare sia a destra che a sinistra, occupando diversi ruoli tra terzino, ala e esterno di centrocampo.

Destro di piede, Buchanan è noto per la sua velocità decisamente sopra la media, registrando una velocità massima di 35.71 km/h in un match di Champions League, piazzandosi al dodicesimo posto in questa particolare classifica insieme al milanista Theo Hernandez.