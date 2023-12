La fascia destra dell'Inter potrebbe presto subire delle modifiche. Juan Cuadrado è in scadenza di contratto e dati i continui infortuni bisognerà comprendere se ci saranno i margini per il rinnovo, mentre Denzel Dumfries potrebbe essere ceduto in caso di offerte allettanti dalla Premier League. Proprio per questo i dirigenti nerazzurri si stanno guardando intorno e tra i nomi nel mirino sarebbe finito anche quello di Joao Cancelo, che tornerebbe a Milano a distanza di sei anni.

La Juventus invece a gennaio cercherà di acquisire almeno un rinforzo a centrocampo, con l'ipotesi Zambo Anguissa del Napoli che potrebbe decollare nonostante le condizioni preliminari non siano ad oggi delle migliori.

Joao Cancelo in ottica Inter

I nerazzurri stanno trattando il rinnovo di Denzel Dumfries ma c'è distanza tra domanda (5 milioni) e offerta (4 milioni di euro netti) rispetto ai 2,5 milioni di euro percepiti attualmente. Essendo in scadenza di contratto a giugno 2025, senza un accordo per il rinnovo la prossima estate il giocatore sarà certamente ceduto per non correre il rischio di essere perso a parametro zero. In caso di addio dell'esterno olandese Simone Inzaghi avrebbe bisogno di forze fresche, con il profilo di Joao Cancelo, che ha già giocato con la maglia nerazzurra nella stagione 2017-2018, ad essere tornato nelle ultime ore in auge.

Cancelo ha vestito la maglia dell'Inter in un anno importante per il club, quello del ritorno in Champions League sotto la guida di Luciano Spalletti, ma a fine stagione non venne riscattato per il costo eccessivo del cartellino.

Oggi il portoghese è in prestito al Barcellona e senza il riscatto da parte dei blaugrana rientrerà al Manchester City, non per restarci dati i non buoni rapporti con Pep Guardiola. Il cartellino di Cancelo costa almeno 30-35 milioni di euro, non esattamente pochi ma potrebbe essere proprio la cessione di Dumfries a finanziarne l'acquisto.

Un tentativo della Juventus per Anguissa, in passato altri calciatori sono passati da Napoli a Torino

La Juventus sarebbe interessata a Zambo Anguissa, che Giuntoli conosce molto bene avendolo portato al Napoli due anni e mezzo fa dal Fulham. Una trattativa che si preannuncia molto complessa per una serie di ragioni: innanzitutto il costo del cartellino, circa 45 milioni di euro, in secondo luogo i pessimi rapporti tra i due club, da sempre rivali sul campo e fuori, in terzo ed ultimo gli impegni con la nazionale che potrebbero portare il mediano partenopeo a non essere disponibile da fine dicembre a inizio febbraio per via della disputa della Coppa d'Africa.

Certo, non sarebbe il primo calciatore a passare dal Napoli alla tanto 'odiata' Juventus: in passato hanno svolto un percorso simile Fabio Quagliarella, protagonista in bianconero con due scudetti portati a casa e 30 gol più 9 assist totalizzati in 102 presenze totali a Torino, e soprattutto Gonzalo Higuain, acquisito dalla Juventus a fronte del pagamento della clausola rescissoria da 94 milioni di euro nel 2016.

Per definizione si tratta di un'operazione in cui la controparte, all'epoca il Napoli, non può intervenire: il club interessato deve infatti limitarsi a comunicare alla società proprietaria del cartellino (all'epoca appunto il Napoli) l'intenzione di versare la clausola, a quel punto non può essere palesato nessun rifiuto ne partire alcuna trattativa.

Modalità queste che fecero letteralmente 'infuriare' il Presidente De Laurentiis. Il passaggio di Higuain alla Juventus destò grande stupore ma lui, il bomber argentino, non diede segni di scompostezza andando a realizzare diverse reti nei match contro gli ex compagni del Napoli nei successevi incontri giocati con la casacca bianconera indosso. La storia si ripeterà con Anguissa?