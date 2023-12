Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, le dirigenze di Juventus e Manchester City dovrebbero incontrarsi in settimana per discutere del passaggio a gennaio in bianconero di Kalvin Phillips, centrocampista inglese che non sta trovando spazio sotto la guida di Pep Guardiola. Il club bianconero inoltre terrebbe sempre sotto d'occhio Teun Koopmeiners, centrocampista dell'Atalanta che avrebbero però una valutazione proibitiva per il mercato di gennaio.

La Juventus e il Manchester City possono incontrarsi in settimana per discutere di Kalvin Phillips

La Juventus e il Manchester City dovrebbero incontrarsi nella settimana che è appena iniziata per discutere del passaggio a titolo temporaneo di Kalvin Phillips in bianconero: questa è l'indiscrezione che circola nelle ultime ore e che confermerebbe la volontà del club piemontese di potenziare il proprio reparto di centrocampo già dalla prossima sessione di rafforzamento invernale.

Un'operazione, quella tra i due club, che troverebbe l'avallo anche di Pep Guardiola, tecnico dei "Citizen" che nell'ultima conferenza stampa ha sostanzialmente scaricato Phillips: "Quello che chiedo è buon comportamento, buon carattere, buona personalità e occhi sull'obiettivo, e lui è il perfetto esempio, ma poi gli devo dare qualcosa in cambio, e non lo faccio.

E questo perché io nella mia mente visualizzo certe cose, visualizzo la squadra e ho difficoltà a visualizzare lui. E mi dispiace davvero tanto".

Il possibile utilizzo di Phillips nella Juve di Allegri

Se Kalvin Phillips dovesse davvero arrivare alla Juventus porterebbe con sé un bagaglio tecnico di alto spessore, unito a una buona corsa e a un'alta esperienza internazionale (a giugno scorso ha vinto la Champions League con i Citizien).

Inoltre la sua poliedricità gli permetterebbe di giocarsi il posto da titolare in mezzo al campo con uno fra Manuel Locatelli o Weston McKennie, con il secondo che potrebbe anche tornare a essere un'alternativa rispetto a Weah per la corsia destra.

Koopmeiners sarebbe l'alternativa per il centrocampo della Juve ma il suo cartellino costerebbe troppo

La Juventus, oltre a Kalvin Phillips, terrebbe sotto d'occhio anche altri profili per il ruolo del centrocampista e tra questi spunterebbe il nome di Teun Koopmeiners. Il tutto fare olandese dell'Atalanta, dopo due stagioni sotto la guida di Giampiero Gasperini, avrebbero raggiunto una quotazione da circa 45 milioni di euro, una cifra di cui difficilmente potrà disporre la Juventus per gennaio. Il club bianconero starebbe anche pensando di cedere qualche elemento come Samuel Iling-Junior, osservato dal Tottenham e dal Marsiglia, in ogni caso la valutazione di Koopmeiners resterebbe proibitiva per le attuali finanze dei bianconeri.