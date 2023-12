Uno dei reparti che l'Inter con ogni probabilità modificherà la prossima estate è l'attacco, visto che Alexis Sanchez è in scadenza di contratto, mentre Marko Arnautovic dovrà dimostrare sul campo la propria affidabilità. Servirà, dunque, almeno un innesto importante il grande sogno di mercato porta a Joao Felix, qualora l'attaccante portoghese non dovesse essere riscattato dal Barcellona e tornare all'Atletico Madrid, con i Colchoneros che lo ritengono ormai fuori dai piani da diverso tempo.

Anche il Milan farà sicuramente qualcosa in difesa a giugno.

Un reparto che è stato falcidiato dagli infortuni e che i dirigenti vogliono ringiovanire. Proprio per questo nel mirino sarebbe finito il talento dell'Atalanta, Giorgio Scalvini, che bene ha fatto proprio nella sfida contro i rossoneri sabato scorso.

Joao Felix possibile occasione per l'Inter

Uno dei grandi nomi che può infiammare la prossima sessione estiva di Calciomercato è quello di Joao Felix. L'attaccante portoghese è stato ceduto in prestito secco al Barcellona e non è stato stabilito un riscatto e proprio per questo il rischio che possa tornare all'Atletico Madrid è molto alto. I Colchoneros non credono più nel giocatore e lo dimostra il fatto che lo aveva ceduto in prestito già da gennaio a giugno 2023 al Barcellona.

Qualora dovesse rientrare sarà messo sul mercato e l'Inter sembra pronta a fare un tentativo sfruttando quella che sarebbe una grandissima occasione di mercato.

Joao Felix potrebbe prendere il posto di Alexis Sanchez nella rosa a disposizione di Simone Inzaghi, come prima alternativa a Lautaro e Thuram, anche se - giocando ogni tre giorni - avrebbe sicuramente spazio per mettersi in mostra.

Ovviamente pare difficile che l'Atletico possa concedere un altro prestito secco e proprio per questo andrà trovato un accordo diverso, che potrebbe essere impostato sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto (che diventa obbligo a determinate condizioni per una cifra tra i 30 e i 40 milioni di euro). Da sciogliere anche il nodo ingaggio visto che a Barcellona il giocatore ha voluto rimettersi in gioco percependo solo 400.000 euro, come dichiarato dal presidente blaugrana a inizio stagione, ma l'Inter per convincerlo potrebbe arrivare a mettere sul piatto 4 milioni più bonus, poco più di quanto percepito da Sanchez attualmente.

Il Milan e il sogno Scalvini

Il Milan cercherà almeno un grande rinforzo in difesa per la prossima estate e il nome cerchiato in rosso sarebbe quello di Giorgio Scalvini. L'Atalanta lo valuta tra i 40 e i 50 milioni di euro e per questo i rossoneri, per abbassare l'esborso economico, proveranno a inserire nell'affare una contropartita tecnica come Tommaso Pobega o Luka Romero, valutati ciascuno tra gli 8 e i 10 milioni di euro.

Il difensore classe 2003 in passato non ha nascosto la propria stima per i colori rossoneri ammettendo di ispirarsi proprio a una leggenda milanista come Thiago Silva: "Bastoni? No, mi sono sempre ispirato a Thiago Silva. Mi ricordo quando giocava qua in Italia al Milan: ero ancora piccolo, ma guardavo già molto calcio.

Mi ricordo infatti di lui: mi piaceva molto come difensore, mi piaceva la sua presenza in campo".

Con Scalvini il Milan sistemerebbe il reparto difensivo per il presente e per il futuro: con lui, Thiaw, Kalulu e Tomori a completare il pacchetto arretrato, mentre in estate può partire Simon Kjaer, che è in scadenza di contratto e al momento non si parla di rinnovo.