Sospiro di sollievo per Massimiliano Allegri che nella conferenza stampa della vigilia di Genoa vs Juventus, che andrà in scena domani sera a Marassi, ha rivelato che sarà della gara anche Adrien Rabiot: il francese non si era allenato nei giorni scorsi per via di un pestone ricevuto nella gara contro il Napoli ma come affermato dall'allenatore toscano è guarito e domani sarà regolarmente in campo.

Brutte notizie invece per Moise Kean, che dovrà stare fuori 3-4 settimana per il persistere di un dolore alla tibia che lo affligge già da un po': "È arrivato il momento di fermarlo per 3/4 settimane per risolvere il problema” ha dichiarato al riguardo l'allenatore ex Milan.

Kean salterà cinque partite

Moise Kean svolgerà dunque una terapia specifica per risolvere il malanno alla tibia che lo tormenta da diversi mesi. Il centravanti classe 2000 si affiderà alla magnetoterapia per cercare di tornare al meglio della forma: oltre alla gara di domani 15 dicembre Kean salterà le sfide contro il Frosinone e la Roma oltre al doppio confronto contro la Salernitana previsto in Coppa Italia e in campionato. Kean sarebbe a rischio forfait anche per il match contro il Sassuolo che è in programma nel weekend del 14 gennaio. Saranno 5 minimo le gare che salterà l'ex PSG.

Si riparte da Chiesa e Vlahovic

Nel corso della conferenza stampa della vigilia della gara contro il Genoa, Allegri è apparso sereno e determinato dicendosi orgoglioso di quanto sta facendo la squadra: “Non c'è una prima donna che mette i propri obiettivi personali davanti a quelli della squadra e questo credo sia un vantaggio straordinario.

Questa posizione di classifica in estate non era ipotizzabile ma non abbiamo ancora fatto nulla".

Su cosa manchi ai bianconeri nella lotta contro l'Inter, l'allenatore della Juventus ha ripetuto dei concetti già espressi in passato: "Loro sono i favoriti, sono stati costruiti per vincere il campionato. Lo hanno detto loro, lo ha confermato il presidente Zhang alla cena di Natale.

Noi abbiamo un percorso diverso: ci sono giocatori che stanno facendo bene e di cui sono contento, ma dobbiamo ancora migliorare. Serve fare un passettino alla volta, il campionato è un percorso, serve equilibrio, serenità e capacità di gestire i momenti difficili".

La probabile formazione contro il Genoa

Per la gara di domani la Juventus dovrebbe andare in campo con la formazione tipo: classico 3-5-2 con Szczęsny in porta, Gatti, Danilo e Bremer in difesa, Kostic e Cambiaso larghi con Rabiot, Locatelli e McKennie in mediana e Chiesa e Vlahovic di punta.

Probabile a gara in corso il ritorno in campo di Weah dopo quasi un mese di stop, possibile anche che si riveda Yildiz dato il forfait di Kean.