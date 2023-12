La Juventus continua a studiare i profili che potrebbero rinforzare la rosa del futuro. Ormai da mesi è chiaro come la priorità sia il centrocampo considerate soprattutto le assenze di Paul Pogba e Nicolò Fagioli arrivate ad annata in corso.

Sotto quest'ottica va letto l'interesse per i profili di Thomas Partey dell'Arsenal e Rodrigo De Paul dell'Atletico Madrid. Per quanto riguarda l'attacco invece, Cristiano Giuntoli sarebbe sulle tracce di Victor Boniface del Bayer Leverkusen. I colpi in entrata potrebbero essere finanziati dalle cessioni di Dusan Vlahovic e Iling-Junior che hanno molto mercato in Premier League.

La Juventus necessita dei centrocampisti, Partey idea per gennaio

La Juventus potrebbe sfruttare un effetto domino già a gennaio perché, se l'Arsenal dovesse ingaggiare Kalvin Philips del Manchester City, potrebbe avere la strada spianata per Thomas Partey che non sarebbe un profilo centrale per Arteta. L'ex Atletico Madrid sarebbe propenso al trasferimento in Italia con i dirigenti piemontesi che potrebbero offrire un prestito con diritto di riscatto. La stessa formula sarebbe offerta se la squadra allenata da Massimiliano Allegri volesse cercare di riportare in Italia Rodrigo De Paul che non sta trovando molto spazio sotto la guida di Diego Simeone. L'ex Udinese avrebbe una valutazione di circa 25 milioni di euro, Partey di circa 30.

Individuato l'erede di Dusan Vlahovic

Per quanto riguarda il capitolo attaccanti, Giuntoli sarebbe rimasto colpito da Boniface del Bayer Leverkusen, profilo molto simile per caratteristiche a quello di Victor Osimhen del Napoli, che avrebbe una stima del cartellino di circa 40 milioni di euro.

La Juventus potrebbe decidere di cedere proprio il suo attaccante serbo per far cassa e finanziare l'acquisto del calciatore che gioca alla corte di Xabi Alonso.

Vlahovic vale circa 70 milioni di euro e sarebbe seguito da Tottenham e Atletico Madrid. In Premier League potrebbe finire anche Iling-Junior, che piace sempre al Tottenham.

I profili studiati sembrano ipotizzare un futuro con Massimiliano Allegri

Dagli obiettivi che la Juventus sta inseguendo traspare come il club veda ancora Massimiliano Allegri nel futuro.

Partey e De Paul sono dei profili molto dinamici che possono ricoprire tutti i ruoli del centrocampo mentre Boniface è un calciatore che può agire da prima punta ma anche alle spalle del centravanti. Il calciatore del Bayer Leverkusen è in grado di sfruttare la sua fisicità ma soprattutto può sposarsi bene con la tattica di difesa e contropiede impostata da Massimilano Allegri in questa stagione. Non a caso, infatti, Vlahovic sembra essere il calciatore più in difficoltà in quanto, rispetto alla sua esperienza alla Fiorentina, ha dei numeri realizzativi molto più bassi: il serbo ha notoriamente bisogno di palloni in area da trasformare in rete, assist che però latitano dato un gioco quello esibito dal tecnico toscano molto poco propenso alla fase offensiva e più proteso verso quella difensiva.