Importantissima vittoria oggi per la Juventus che di scena a Frosinone si è portata a casa i tre punti grazie alle reti di Kenan Yildiz e Dusan Vlahovic. Il giovane classe 2005 è stato lanciato dal primo minuto da Massimiliano Allegri per sopperire all’assenza di Federico Chiesa e il turco ha subito ripagato il tecnico livornese sbloccando il risultato dopo 12 minuti.

I tifosi della Juventus sono letteralmente impazziti per la rete dell'ex Bayern Monaco e sui social lo stanno celebrando: “Il predestinato”, ha scritto una tifosa su X. La rete di Yildiz sta facendo il giro del web, il suo nome è già in tendenza da diverse ore sui social.

Tutti pazzi per Yildiz

I tifosi della Juventus conoscevano già le qualità di Kenan Yildiz e per questo motivo hanno voluto celebrarlo sui social. L'ex Next Gen ha fatto vedere le sue qualità senza nessun timore reverenziale nonostante per la prima volta in carriera Massimiliano Allegri gli stesse regalando una maglia da titolare.

Il numero 15 juventino ha dato spettacolo in Ciociaria lasciando i presenti senza parole al minuto 12: Yildiz prende palla, si incunea tra tre avversari, li supera con un tocco morbidissimo e a tu per te con Turati, suppur da posizione defilata, lascia partire un destro secco e potente indirizzato all'angolino basso dove il portiere di proprietà dell'Inter non può arrivare: “Erano in 3 ed è riuscito a passare” il commento di un sostenitore bianconero su X.

Il più giovane marcatore straniero della storia della Juventus

Kenan Yildiz, con il suo gol al Frosinone, è entrato di fatto nella storia della Juventus diventando il più giovane marcatore straniero del club bianconero. Il turco è abituato a stupire tutti visto che anche in nazionale alla prima presenza da titolare aveva segnato uno splendido gol per la sua Turchia contro la Germania appena qualche mese fa.

Adesso c'è grande curiosità per capire se Massimiliano Allegri gli darà continuità: in teoria il fastidio al ginocchio per Chiesa dovrebbe essere lieve, come sottolineato dallo stesso Massimiliano Allegri, consentendo dunque all'ex Fiorentina di essere regolarmente in campo contro la Roma nel prossimo turno ma non è comunque detto che il numero 7 bianconero riesca a recuperare.

A quel punto bisognerà capire chi tra Yildiz, Milik e Vlahovic scenderà in campo la prossima giornata: oggi si è sbloccato anche il serbo con un gran colpo di testa che a poco meno di 10 minuti dalla fine ha regalato i 3 punti alla Vecchia Signora.