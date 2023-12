La Juventus ha vinto 2-1 con il Frosinone e a sbloccare la partita ci ha pensato il giovane Kenan Yildiz: il fantasista turco, dopo un gol capolavoro, ha esultato mostrando la lingua, emulando quindi l'ex bianconero Alessandro Del Piero e scatenando l'euforia di vari tifosi bianconeri sul web. Della gara giocata dal classe 2005 ha detto la propria opinione anche il tecnico Massimiliano Allegri che a Dazn ha esaltato le doti tecniche ed umane di Yildiz.

Yildiz segna e fa la linguaccia, i tifosi della Juve sui social: 'Quell'esultanza non vi ricorda qualcuno?'

Nella vittoria ottenuta dalla Juventus per 2-1 con il Frosinone, i bianconeri non hanno trovato solamente tre punti fondamentali per la corsa scudetto con l'Inter ma anche un calciatore che potrebbe rivelarsi più importante di quanto previsto, Kenan Yildiz. Il talento turco all'undicesimo minuto del primo tempo ha sbloccato la partita dopo una bella azione: si è smarcato di tre difensori con un dribbling secco e ha battuto a rete con una rasoiata diretta sul primo palo.

Un gol festeggiato da Yildiz con la linguaccia, un gesto che a molti ha ricordato una classica esultanza dell'ex capitano bianconero Alessandro Del Piero.

Sui social quindi numerosissimi supporter della Vecchia Signora si sono divertiti a paragonare il talento classe 2005 con "Pinturicchio", scrivendo messaggi come questo: "Non solo l'esultanza, quel movimento tra i tre non vi ricorda qualcosa?" o come questo: "Appena rientra alla Continassa, chiudete le porte e buttate le chiavi.

Questo deve stare alla Juventus finché campa" o ancora: "Yildiz è un predestinato".

Fra i tifosi della Juventus c'è anche chi, come di consueto, ha preso di mira il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri per non aver schierato Yildiz nelle precedenti partite: "Mi raccomando ora prossima partita da titolare ad aprile" scrive un'utente, mentre un altro ironizza: "Dalla prossima mi raccomando ad ammuffire in panchina".

Allegri su Yildiz: 'Sono contento per lui, è un ragazzo intelligente ed è un grande giocatore'

Della prestazione di Yildiz ha parlato anche il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri, che nel post gara col Frosinone ha detto: "Sono contento soprattutto per lui, perché è un ragazzo intelligente, è un grande giocatore, quelli sono i suoi gol perché anche in allenamento spesso li fa. È una soddisfazione anche per tutti quelli che hanno lavorato nel settore giovanile della Juventus, che hanno portato tanti giocatori nella prima squadra: Iling, Soulé, Barrenechea, Kaio, Miretti, Fagioli, ce ne sono tantissimi".