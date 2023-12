Cade dopo 10 risultati utili consecutivi il record di imbattibilità del Crotone. A vincere la sfida dell'Ezio Scida nel turno della 19esima giornata è stato l'Avellino (0-1) [VIDEO] grazie a una rete siglata da Cosimo Patierno al minuto 11 del primo tempo.

Per il Crotone di Lamberto Zauli un Natale senza una gioia da regalare dunque ai tifosi rossoblù. Quella contro l'Avellino ha rappresentato la prima gara stagionale senza siglare reti in casa per i calabresi, che durante la prima parte del campionato era rimasto a secco solamente nello 0-0 di Latina.

La gara contro gli Irpini è stata analizzata in sala stampa, a caldo, dal tecnico ex calciatore del Bologna.

Zauli rammaricato

Doveva essere una vittoria, invece, ad arrivare è stata una sconfitta. Per il Crotone un passo falso casalingo che rallenta la corsa al vertice della classifica e che pone i rossoblù a dieci punti dalla capolista Juve Stabia. "La squadra è partita bene nei primi dieci minuti - ha dichiarato Zauli nel post match - L'Avellino è una squadra forte con giocatori importanti. Loro hanno trovato la possibilità di fare gol, a noi hanno annullato un gol per noi valido. Oggi è stata una gara dove, rispetto alle ultime, abbiamo avuto qualità tecniche minori. La Juve Stabia merita ciò che fa, sta facendo un grande campionato.

Avellino e Benevento sono composte da giocatori forti. Noi abbiamo cambiato tanto con giocatori giovani, ma siamo competitivi. Nonostante la battuta d'arresto vorremo dire la nostra fino alla fine".

Il match dell'Ezio Scida ha messo sul piatto tre punti importanti per i primi posti. Con la vittoria l'Avellino è riuscita a salire a quota 34 punti in classifica, superando proprio il Crotone rimasto fermo a 32.

"Ci dispiace, la delusione è tanta - ha rilanciato Zauli -, siamo una squadra che conta in rosa calciatori che si stanno lanciando in questa categoria, con elementi che non hanno forse mai affrontato un torneo al vertice. Siamo arrivati alla gara contro l'Avellino non nelle migliori condizioni, loro sono stati bravi ad approfittare di questo aspetto portando a casa la vittoria".

Alla prossima arriva il Catania

L'incontro con l'Avellino ha chiuso il girone d'andata dei calabresi, ad aprire il nuovo anno sarà invece la sfida al Catania, sempre allo Stadio Comunale Ezio Scida sabato 7 gennaio 2024 alle ore 18.30.

Le due formazioni si affronteranno per il terzo confronto stagionale. La gara del girone d'andata al Massimino si è conclusa per 0-1 in favore del Crotone, poi la sfida di Coppa Italia di Serie C che ha visto il Catania prevalere ai calci di rigore dopo aver chiuso i novanta minuti di gioco con annessi tempi supplementari sul punteggio di 3-3. Si tratta di una gara molto attesa dalle rispettive tifoserie dato anche il legame di vicinanza che lega i tifosi del Crotone e quelli del Catania da diverse stagioni.