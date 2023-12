La Juventus trova il trionfo ancora una volta in extremis, vincendo all'ultimo minuto con il Monza per 2 a 1 [VIDEO] e conquistando un primato in classifica nell'attesa del match che giocherà l'Inter domani sera. I nerazzurri saranno attesi dal Napoli del neo allenatore Walter Mazzarri in una gara che vedrà gli uomini di Simone Inzaghi chiamati a rispondere al trionfo bianconero contro un avversario voglioso di riscatto dopo il KO rimediato in Champions League contro il Real Madrid.

Juventus, ancora una vittoria nei minuti di recupero: i bianconeri si prendono la testa della classifica grazie a Gatti

Una vittoria di resilienza: questa è la definizione idonea per analizzare il trionfo ottenuto dalla Juventus all'ultimo respiro nella trasferta di Monza che si era complicata dopo il pareggio di Valentin Carboni. Una gara, vinta per 2 a 1 al novantaquattresimo, che regala la testa della classifica in solitaria agli uomini di Massimiliano Allegri e che conferma ancora una volta la fame di una squadra che non si accontenta mai. Già, perché prendere il gol del pareggio a 3 minuti dalla fine del match poteva essere un colpo difficile da incassare. Eppure, proprio sullo scadere, Federico Gatti ha avuto la forza di proporsi nell'area di rigore avversaria, scagliando in un modo o nell'altro un secco destro che rilancia le ambizioni da tricolore dei bianconeri e mette una pressione rilevante ai diretti rivali dell'Inter.

Sfida scudetto, il Napoli sul cammino di Inter e Juventus: la sfida ai partenopei può essere determinante

L'Inter, nella partita del 3 dicembre al Maradona sarà dunque chiamato a rispondere alla vittoria sul campo del Monza della Juventus dovendo fronteggiare un Napoli ferito dall'ultima uscita in Champions League contro il Real Madrid.

I partenopei, dopo il cambio di gestione tecnica tra Rudi Garcia ed il subentrato Walter Mazzarri, hanno lanciato segnali di ripresa inconfutabili e per la gara contro i nerazzurri dovrebbero recuperare dal primo minuto Victor Osimhen. Un rientro, che complicherebbe ancora di più i piani tattici di Simone Inzaghi che non recupererà ne Bastoni ne tanto meno Pavard.

Il Napoli sarà poi la settimana prossima avversaria della Juventus con i partenopei andranno a far visita ai bianconeri nell'Allianz Stadium. Un mini triangolare tra le tre squadre che potrebbe confermare le ambizioni da tricolore dei ragazzi di Allegri e permettergli una mini fuga già nel mese di dicembre.