L'eliminazione del Milan dalla Champions League segna la fine delle speranze per i rossoneri di partecipare al Mondiale per Club previsto per il 2025: gli solt per ciascuna nazione sono due, oggi per l'Italia si qualificherebbero l'Inter, già certa di un posto, e la Juventus, che però non disputa le coppe ed è insidiata dal Napoli. Anche la Lazio ha una timida speranza di esserci, ma per riuscirci dovrebbe vincere la Champions League.

Ranking Uefa: Juventus 47 punti, Napoli 41 e Lazio 33 punti

Al momento, il ranking UEFA premia dunque la Juventus con 47 punti, il Napoli segue con 41.

La squadra bianconera deve ora 'sperare' nell'eliminazione dei campani per assicurarsi la partecipazione alla kermesse mondiale. Considerato che per ogni turno raggiunto da un club dagli ottavi di finale in poi il ranking assegna un punto di bonus, i partenopei dovranno cercare di fare parecchia strada, altrimenti saranno i bianconeri a qualificarsi per la neonata competizione. Nello stesso ranking, la Lazio vanta invece 33 punti e come detto solo la conquista della Champions le farebbe staccare il pass di accesso.

Non è ancora certo a dirla tutto che la discriminante sia il ranking UEFA, due le ipotesi in piedi:

Il ranking UEFA sulle ultime quattro stagioni, che consideri solo le partecipazioni alla Champions League;

Un ranking simile a quello UEFA sulle ultime quattro stagioni, che tenga conto solo delle partecipazioni alla Champions League, ma i cui punteggi siano ricalcolati mediante un moltiplicatore stabilito dalla Fifa.

Guardando al solo ranking FIFA, la Juventus ha al momento 52 punti, il Napoli è molto più indietro a quaota 42.

Mondiale per il club: il format

Saranno 32 le squadre partecipanti collocate in 8 gironi da quattro con le prime due classificate che accederanno ai Quarti di Finale.

Per l'Europa si qualificheranno 12 squadre, le ultime quattro che hanno vinto la Champions League più altre otto sulla base dei criteri su esposti.

La competizione si disputerà tra giugno e luglio 2025 negli Stati Uniti.

Champions League 2023-24, il quadro delle qualificate

Con l'eliminazione di ieri del Milan, si è chiusa intanto la fase a gironi della Champions League 2023-24, ecco le qualificate:

Prima fascia: Bayern Monaco, Arsenal, Real Madrid, Real Sociedad, Manchester City, Atletico Madrid, Barcellona, Borussia Dortmund.

Seconda fascia: Copenaghen, PSV Eindhoven, NAPOLI, INTER, Lipsia, LAZIO, PSG, Porto.

Nessuna italiana ha vinto il proprio raggruppamento ecco che Napoli, Inter e Lazio pescheranno un avversario di prima fascia: non sarà facile fare strada quest'anno dato che lo slot prevede davvero nomi eccellenti: eccezion fatta per la Real Sociedad e il Borussia Dortmund, che hanno comunque dimostrato il proprio valore, il rischio concreto è quello di essere associati ad alcune tra le migliori compagini del calcio mondiale.