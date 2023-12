Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus non avrebbe intenzione di perdere Kenan Yildiz, giovane promessa del calcio turco, su cui comunque ci sarebbe lo sguardo dell'Arsenal. Intanto in entrata a gennaio il club bianconero vorrebbe prendere in prestito uno tra Rodrigo De Paul dell'Atletico Madrid e Lazar Samardzic dell'Udinese, ma entrambe le soluzioni sembrano piuttosto complicate da realizzare.

Su Yildiz ci sarebbe l'Arsenal di Mikel Arteta

La Juventus per gennaio potrebbe dover cedere un pezzo pregiato per finanziare poi un colpo in mediana, ma secondo le ultime indiscrezioni quel calciatore non dovrebbe essere Kenan Yildiz.

Il giovane trequartista turco piacerebbe davvero tanto ai dirigenti juventini che in lui vedrebbero quel prospetto su cui puntare nel futuro. A nulla dunque potrebbe servire il corteggiamento dell'Arsenal, club inglese che apprezzerebbe il profilo di Yildiz. La Juventus infatti prendere in considerazione al massimo di far partire il trequartista classe 2005 con la formula del prestito secco, per permettergli di giocare con maggiore continuità e crescere in una squadra che gli dia maggiore spazio fino al termine della stagione..

Juve, la priorità del mercato di gennaio resta sempre un centrocampista: De Paul e Samardzic gli obiettivi

La Juventus nel frattempo pensa a come rinforzare la mediana per gennaio: il direttore sportivo dei bianconeri Cristiano Giuntoli è chiamato all'arduo compito di dover rinforzare la rosa senza grandi disponibilità economiche.

Da quello che filtra dalla Continassa infatti, il ds toscano avrebbe intenzione di portare a Torino un calciatore con la formula del prestito e tra gli obiettivi segnati sul taccuino dell'ex Napoli ci sarebbero i nomi di Lazar Samardzic e Rodrigo De Paul.

Per quanto concerne Samardzic, Giuntoli può provare a far leva sugli ottimi rapporti fra Juventus e Udinese e sperare di strappare a titolo temporaneo il centrocampista serbo con un obbligo di riscatto a circa 20 milioni di euro fissato per la successiva sessione di mercato estiva.

Una trattativa già di per sé complicata, che potrebbe essere bloccata se la compagine friulana non riuscisse a migliorare la propria classifica nelle prossime settimane.

Discorso altrettanto intricato pare quello inerente Rodrigo De Paul: il mediano argentino dell'Atletico Madrid sarebbe in uscita dal club spagnolo tuttavia i "Colchoneros" non avrebbero intenzione di scendere a compromessi ed accetterebbero di lasciarlo andare via isolo per una cifra vicina ai 40 milioni di euro. Probabilmente troppi per le attuali casse della Juve.