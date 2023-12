'La gara mi preoccupa, il Napoli arriva molto deciso': così l'ex presidente della Juventus, Giovanni Cobolli Gigli, che nel corso di un'intervista a Football Club su 1 Station Radio di poche ore fa, ha affrontato diversi temi parlando della gara di stasera tra i bianconeri e il Napoli e facendo riferimento anche alla situazione debitoria in cui imperversa da tempo l'Inter.

Cobolli: 'Dispiace che all'Inter ci sia Marotta'

"Non saprei, forse sull'Inter c’è un occhio non particolarmente attento - ha sottolineato Cobolli Gigli, presidente della Juventus all'epoca dei fatti di Calciopoli - Sui nerazzurri non mi esprimo più da quando il faldone sui nerazzurri è scomparso durante le inchieste di Calciopoli, poi riemerso quando il reato era andato in prescrizione.

L’Inter, forse, può ottenere più di quel che potrebbe. La società milanese deve rimborsare trecento milioni di debito. Ho letto che, ultimamente, ha disertato anche una riunione a riguardo. La cosa che più mi addolora è che nell’Inter c’è un uomo di grande valore come Marotta, un punto di forza quando era alla Juve ed un fattore aggiunto per i nerazzurri".

'Il Napoli si gioca l'ultima chance di restare vicino alla testa della classifica'

Dopo aver parlato dei nerazzurri non poteva mancare un riferimento al big match di stasera: "La gara col Napoli mi preoccupa. Faccio un preambolo, nella gara contro i nerazzurri tifavo per i partenopei - ha dichiarato Cobolli Gigli parlando del big match di stasera, una gara che appare molto insidiosa per la truppa di Massimiliano Allegri - Non solo per la simpatia nei confronti degli azzurri, ma anche perché, con un successo, il Napoli sarebbe arrivato molto più disteso a Torino.

Allo Stadium, invece, la squadra si giocherà l’ultima chance per poter restare vicino alla testa della classifica e pensare di poter rientrare tra le prime quattro. Al di là dei risultati, il Napoli resta una squadra di spessore, pur avendo pagato l’addio dell’allenatore che l’aveva portata al successo, e che è dovuto andar via, e le scelte da parte del presidente, prese con un po’ di superficialità".

Quanto sarebbe importante per la Juventus sconfiggere il Napoli secondo l'ex presidente bianconero? “E’ assolutamente importante vincere, a prescindere dai risultati dell’Inter, al fine di ottenere il prima possibile la qualificazione per la Champions. Se la Juventus fosse posizionata in maniera che gli altri pretendenti siano lontani di dieci o più punti, sarebbe un ottimo risultato.

Essendo agli inizi del campionato, bisogna pedalare e conquistare più punti possibili. Certo, la Juve è anche favorita dalla sorte. Il gol di Gatti, a Monza, lo scorso anno non sarebbe mai arrivato, seppur meritato".

I numeri di Juventus vs Napoli

Sono i numeri a mostrare la difficoltà della gara di stasera per la Juventus contro il Napoli: i bianconeri hanno vinto solo una delle ultime sette partite contro la squadra di Mazzarri in Serie A (1N, 5P), 2-1 il 7 aprile 2021 con i gol di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala per i bianconeri e Lorenzo Insigne per i partenopei.

Il Napoli è rimasto imbattuto in tre delle ultime sei trasferte di Serie A TIM contro la Juventus (2V,1N), tante quante nelle precedenti 12 gare fuori casa disputate contro i bianconeri; i partenopei, inoltre, sono andati in gol in ognuna delle ultime sette gare fuori casa contro la Vecchia Signora, in nessun momento della storia della Serie A hanno fatto meglio contro la compagine allenata da Massimiliano Allegri (sette anche tra il 1948 e il1956).

Il calcio d'inizio è fissato stasera per le 20:45.