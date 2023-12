Secondo le ultime indiscrezioni di mercato fra i nomi graditi per il centrocampo della Juventus ci sarebbe anche Kouadio Koné, giovane francese classe 2001 del Borussia Monchengladbach in scadenza di contratto a giugno 2026 e valutato 40 milioni di euro. Reduce da un inizio di stagione condizionato da un infortunio gradualmente sta dimostrando tutta la sua bravura in quanto unisce quantità e qualità. Ha disputato in questa stagione 1 match di Coppa di Germania e 6 match del campionato tedesco con un gol segnato.

Il giocatore Koné potrebbe approdare alla Juventus a gennaio

La Juventus starebbe valutando diversi nomi per il centrocampo. Oltre ai soliti Pierre-Emile Hobjerg del Tottenham e Kalvin Phillips del Manchester City piace anche anche Kouadio Koné, giovane classe 2001 del Borussia Monchengladbach. Il centrocampista ha fatto tutta la trafila nelle rappresentative giovanili della Francia fino ad arrivare all'under 21, cresciuto nel Paris Fc Jugend, si è trasferito nel 2015 all'ACBB Jugend. Nel 2016 arriva il trasferimento nelle giovanili del Tolosa nel 2019, all'età di 18 anni entra a far parte della prima squadra della società francese. Fino all'acquisto nel gennaio 2021 da parte Borussia Monchengladbach per 9 milioni di euro rimanendo in prestito ai francesi fino a giugno.

Da 2 stagioni abbondanti è quindi parte integrante della società tedesca con la quale ha disputato dal suo arrivo in Germania 67 match fra Coppa di Germania e campionato segnando 5 gol e fornendo 2 assist decisivi ai suoi compagni. Sarebbe un investimento per il presente e per il futuro. Non è la prima volta che il nome di Koné è avvicinato alla Juventus, si era parlato di un suo possibile approdo nella società bianconera anche nel recente Calciomercato estivo.

Il giovane Koné può ricoprire tutti i ruoli del centrocampo

Il francese Kouadio Koné è uno dei talenti principali del calcio francese, già seguito attentamente da Deschamps per la nazionale anche se ancora non è stato convocato. L'eventuale arrivo di Koné alla Juventus darebbe fisicità ma anche qualità al centrocampo bianconero, senza contare che per caratteristiche tecniche può ricoprire non solo il ruolo di regista davanti alla difesa ma anche quello di mezzala d'inserimento.

Al momento però rimane una trattativa difficile per motivi economici perché difficilmente la società bianconera investirà 40 milioni di euro per il cartellino del centrocampista francese. A meno che la società tedesca decida per un prestito con riscatto a giugno. Koné rispetto a profili come Hojbjerg e Phillips sarebbe più in linea con la strategia di mercato della società bianconera, basata sull'investimento in giovani di qualità.