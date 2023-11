La Juventus sta valutando dei possibili rinforzi a centrocampo in vista di gennaio, soprattutto considerando le lunghe assenze di Paul Pogba e Nicolò Fagioli. Uno dei nomi che è stato recentemente accostato alla società bianconera è quello di Jordan Veretout, attualmente in forza all'Olympique Marsiglia. Il giocatore francese classe 1993, ex Fiorentina e Roma, ha un contratto in scadenza con il club transalpino nel 2025. La sua valutazione si aggira intorno ai 15 milioni di euro, ma con un' offerta di 10 milioni potrebbe essere ceduto.

Veretout può approdare alla Juventus a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato fra i profili che la Juventus starebbe valutando per il centrocampo ci sarebbe anche Jordan Veretout, francese ex Fiorentina e Roma e attualmente all'Olympique Marsiglia. Il centrocampista si è distinto in questo inizio stagione nonostante i risultati non positivi del Marsiglia, che ha avuto una partenza difficile soprattutto in campionato. Il suo contributo si è comunque rivelato importante, avendo disputato fino ad adesso nove partite in campionato, oltre a due match di qualificazione alla Champions League e tre partite (con due gol) in Europa League. È un giocatore che garantisce qualità a centrocampo ma anche in zona gol, avendo dimostrato capacità in particolare nelle punizioni e sui rigori.

La sua esperienza pregressa in Serie A, con esperienze sia alla Fiorentina che alla Roma, renderebbe piuttosto semplice il suo adattamento al campionato italiano in caso di un trasferimento alla Juventus.

L'eventuale arrivo di Veretout potrebbe portare una dose di qualità e versatilità nel reparto mediano della formazione di Allegri, contribuendo sia in fase di costruzione gioco, sia in interdizione che che in zona gol.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus starebbe valutando anche altri nomi per rinforzare il centrocampo. Piace molto ad esempio Khephren Thuram del Nizza, in scadenza di contratto con la società francese a giugno 2025 e valutato 30 milioni di euro. Un altro nome seguito dalla società bianconera è quello di Habib Diarra dello Strasburgo, già valutato dalla società bianconera nel recente Calciomercato estivo.

La società bianconera è al lavoro anche in previsione della stagione 2024-2025 e in estate potrebbe ritornare ad attingere al mercato dei parametri zero, soprattutto per rinforzare il settore difensivo: fra i profili graditi spiccano due giocatori di esperienza internazionale come Lucas Vazquez del Real Madrid e Sergi Roberto del Barcellona.