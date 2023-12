Massimo Brambati, ex giocatore e attuale agente sportivo e opinionista, è stato intervistato nelle scorse ore nel programma Maracanà su TMW Radio.

In particolare Brambati ha affermato che la vera sorpresa del campionato di Serie A sarebbe la Juventus, anche grazie al buon rendimento di diversi giocatori che fino a poco tempo fa non erano considerati indispensabili.

La lotta per il campionato fra Inter e Juventus

Nel proprio intervento Massimo Brambati ha detto: "L'Inter non è una sorpresa, ma è la Juventus. Alla fine il gioco bello va bene, ma ci vogliono gli interpreti giusti.

Il centrocampo della Juve è fatto di giocatori come McKennie, che doveva essere venduto ad agosto e lo scorso anno era in prestito, poi Nicolussi Caviglia che non si sapeva neanche che volto avesse a inizio anno. Abbiamo stra-criticato Allegri, io per primo, ma qualche merito bisogna pur darglierlo. Vengono sfruttati i giocatori per le loro caratteristiche e le loro qualità. Cambiaso non è centrocampista ma se lo è inventato Allegri".

Riguardo alla formazione nerazzurra, l'agente sportivo ha affermato: "Credo che l'Inter è in vantaggio per vincere, ma la Juventus mi sembra quell'ape che ti gira intorno e non te ne liberi mai, e ti dà fastidio. Occhio all'Inter che davanti se viene un raffreddore a Lautaro Martinez o a Thuram si ritrova cortissima".

L'agente sportivo Brambati parla di Dybala

Infine nella sua intervista Brambati ha parlato dell' ex bianconero Paulo Dybala, attualmente alla Roma: "Gioca bene, ma ha sempre un problema. La Juventus lo ha mandato via per altre questioni, ma l'efficienza fisica di questo giocatore viene sempre meno. Si fa male troppo spesso".

Le statistiche di inizio campionato di Inter e Juventus

La competitività attuale della Juventus è dimostrata dalle statistiche di questa prima parte di stagione. La squadra bianconera è seconda nella classifica di Serie A dopo 15 giornate di campionato con 11 vittorie, tre pareggi e una sconfitta, i quali hanno portato in dote 36 punti.

La differenza con l'Inter (che ha +2 punti sui bianconeri) sta nel fatto che ha formazione nerazzurra ottenuto una vittoria in più al posto di un pareggio.

Sul piano realizzativo in questo momento l'Inter ha una differenza reti di +30 gol considerando i 37 realizzati e i sette subiti. La Juventus ha segnato invece 23 gol e ne ha subiti nove, si ritrova quindi a una differenza reti di +14.