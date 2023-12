"È un giocatore che ha grande umiltà e determinazione, assomiglia a Barzagli": ad esprimersi così Francesco Graziani, ex grande calciatore di Torino e Roma, che ospite a Campioni del Mondo su Rai Radio2 ha parlato a lungo di Federico Gatti, il protagonista assoluto del momento in casa Juventus. Due reti consecutive decisive per il centrale ex Frosinone che con i gol al Monza nel recupero e al Napoli nel big match di venerdì scorso ha regalato ai propri compagni 6 punti fondamentali nella rincorsa all'Inter.

Le dichiarazioni di Graziani su Gatti: 'E' spigoloso e imprevedibile'

"È un giocatore che ha grande umiltà e determinazione. Nel gioco aereo mi ricorda Horst Hrubesch, ex attaccante dell’Amburgo degli Anni ‘70-‘80. Quando va a saltare è sempre un pericolo, ha una grande elevazione - ha precisato in primis Graziani - Erede di Chiellini? No, somiglia più a Barzagli. Gatti è spigoloso, imprevedibile. Con Bremer, Danilo e Rugani forma la retroguardia più temibile nel gioco aereo della Serie A".

E' anche merito di Gatti se i bianconeri sono ancora in scia all'Inter, ma quante chance ha realmente la Juventus di inseguire il tricolore? "Gli impegni infrasettimanali incidono sul campionato. Ad oggi credo che la Juventus abbia qualche vantaggio rispetto all’Inter, non giocando le coppe" ha concluso al riguardo Graziani.

I bianconeri, lo ricordiamo, occupano il secondo posto in classifica con 36 punti dietro solo appunto ai nerazzurri a quota 38. Lo scontro diretto si è disputato qualche giornata fa a Torino ed è terminato 1-1 con le reti di Vlahovic e Martinez.

La carriera professionale di Federico Gatti

Per certi versi incredibile la parabola che sta vivendo Gatti in bianconero: nato a Rivoli il 24 giugno 1998, Federico Gatti è emerso come uno dei talenti più promettenti nel panorama calcistico italiano, tracciando un percorso notevole dalla Promozione fino ad arrivare alla Serie A.

Dopo un inizio con le giovanili di Alessandria e Torino, Gatti ha percorso tutti i passi del calcio dilettantistico, ritrovandosi a 17 anni a giocare al Pavarolo in Promozione.

Dopo una breve parentesi al Saluzzo, Gatti è tornato al Pavarolo, dove ha contribuito alla promozione della squadra in Eccellenza: dopo il passaggio al Verbania dove ha contribuito ad un'altra promozione, questa volta in Serie D.

Trasferitosi l'anno seguente alla Pro Patria in Serie C, nel 2021 viene notato dal Frosinone dimostrando una grande capacità di adattarsi a livelli sempre più competitivi. Dopo gli inizi come attaccante, Gatti ha piano piano arretrato il proprio raggio d'azione fino a diventare un centrale di difesa: 5 gol in 36 presenze coi ciociari e un'energia a tratti pazzesca gli valgono la chiamata della Juventus con cui ha già segnato 5 gol in 40 presenze: 3 in Serie A, contro Monza, Torino e Napoli, e 2 in Europa League l'anno scorso, contro Sporting Lisbona e Siviglia.