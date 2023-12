La dirigenza sportiva del Liverpool starebbe pensando ad un nuovo colpo per la prossima estate ed il nome caldo sarebbe quello di Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter e della nazionale italiana; i nerazzurri però difficilmente si lasceranno convincere dalle offerte inglesi, considerando il centrocampista uno dei perni del progetto tecnico dell'Inter del futuro, vero giocatore chiave per il mister Simone Inzaghi.

L'idea del Liverpool per l'estate: Barella dall'Inter

L'Inter, attuale protagonista sia in Serie A che in Europa, si trova ad affrontare un periodo di agitazione sul fronte del mercato, con il Direttore Sportivo Beppe Marotta in allarme per l'insistenza di alcune squadre della Premier League che vorrebbero acquisire il mediano ex Cagliari; questa situazione ha acceso i riflettori sul mercato nerazzurro generando un'ondata di preoccupazione tra i tifosi dell'Inter.

Sarebbe in particolare il Liverpool ad essere interessato al centrocampista italiano, che al di là del valore tecnico ne ha uno molto elevato a livello di rappresentatività, considerato infatti una dei leader del gruppo: quest'anno Barella ha disputato 14 partite su 14 firmando 2 assist e una rete arrivata proprio nell'ultimo turno che ha visto l'Inter trionfare a Napoli col punteggio di 0-3.

Barella costa 70 milioni, il Liverpool vorrebbe offrire di più proponendo un ricco contratto anche al calciatore

La persistente insistenza del Liverpool però potrebbe complicare la situazione. La Premier League, nota per le sue risorse finanziarie e la capacità di attrarre i migliori talenti del calcio mondiale, potrebbe presentare un'offerta allettante sia dal punto di vista economico che sportivo per Barella.

Il centrocampista, nonostante la sua fedeltà alla squadra, potrebbe così trovarsi di fronte ad una decisione difficile se l'interesse inglese dovesse concretizzarsi in un'offerta formale: il cartellino di Barella vale ad oggi circa 70 milioni di euro, ecco che salendo ad almeno 80-85 l'Inter potrebbe seriamente vacillare. Anche la proposta a livello di ingaggio potrebbe essere significativa: oggi il mediano nerazzurro percepisce 4,5 milioni di euro netti l'anno, i Reds potrebbero abbastanza serenamente proporre il doppio.

In caso di cessione il sostituto sarebbe già in rosa

Gli scenari insomma sono incerti, anche perchè in caso di cessione andrebbe acquisito un sostituto. O forse no. Si, perchè in rosa l'Inter ha già Davide Frattesi, prelevato questa estate dal Sassuolo, che sta trovando fin qui poco spazio chiuso proprio da Barella, che agisce nella sua identica posizione.

C'è addirittura chi sostiene che l'acquisto di Frattesi risponda propria ad un eventuale scenario futuro con Barella ceduto per fare cassa e dare respiro alle indebitate casse nerazzurre. Se ne riparlerà in estate, certamente non prima.