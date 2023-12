Oltre alle manovre per il mercato di gennaio, la Juventus inizia a programmare anche la sessione estiva con l'obiettivo di rendere sempre più competitiva la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. La Vecchia Signora con l'eventuale addio di Alex Sandro al termine della stagione è alla ricerca di un centrale di livello e tra i profili seguiti spunta anche quello di Alessandro Buongiorno, perno del Torino.

Juve, idea Buongiorno per la difesa

Il numero quattro granata ha dimostrato una crescita esponenziale su tutti i punti di vista durante la gestione targata Ivan Juric, tanto da guadagnarsi conferme importanti anche in Nazionale prima con Mancini e soprattutto con Spalletti.

Le sue prestazioni non sono passate inosservate con diversi club italiani tra cui la Juventus che potrebbero provare ad intavolare una trattativa con il Torino per giugno.

Il club di Urbano Cairo, che ha già rifiutato un'offerta importante dall'Atalanta, non vorrebbe cedere un elemento così importante e solo di fronte ad un'offerta fuori mercato da circa 40 milioni di euro potrebbe decidere di sedersi ad un tavolo per trattare un'eventuale cessione. Oltre alla richiesta economica del Toro, la Juve deve far fronte all'interesse di altre società importanti come Inter ma soprattutto il Chelsea.

La sfida Juve-Inter potrebbe presentarsi anche per un altro difensore ovvero Tiago Djalò, pronto a liberarsi a parametro zero dal Lille in estate.

I bianconeri restano in vantaggio ma i nerazzurri restano in corsa.

Juve, i possibili obiettivi per il centrocampo: da Phillips a Partey

Ritornando sul mercato di gennaio, la Juventus ha un solo obiettivo: acquistare un grande centrocampista per completare la mediana a disposizione di Max Allegri, così da potersi giocare le carte per lo Scudetto.

Tanti solo i nomi sondati dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli che guarda con molto interesse al mercato della Premier League con due nomi in particolare, quelli di Kalvin Phillips e Thomas Partey che nonostante un ruolo marginale hanno tanti estimatori in giro per l'Europa.

Il centrocampista del Manchester City, ormai fuori dalle rotazioni di Guardiola, è molto seguito dal Newcastle che potrebbe provare ad acquistarlo a titolo definitivo mentre la Juve punterebbe ad un prestito con diritto di riscatto.

Discorso simile anche per Thomas Partey, pronto a lasciare l'Arsenal a gennaio. Il numero 5 dei Gunners è seguito anche dal Barcellona che sarebbe alla ricerca di un mediano di quantità e qualità per la mediana di Xavi. Difficile la pista De Paul, vista la richiesta di 40 milioni da parte dell'Atletico.

Il 3-5-2 di Allegri con Thomas e Phillips

Con l'arrivo di un centrocampista di gamba e forza fisica, la mediana della Juventus aumenterebbe di spessore. Nonostante ciò resta complicato vedere un cambio modulo nella seconda parte di stagione, con Allegri che dovrebbe confermare il 3-5-2.

Phillips e Partey potrebbero così ricoprire diverse posizioni in campo. Infatti potrebbero svolgere sia il ruolo di regista davanti alla difesa ed essere così un'alternativa diversa a Locatelli, ma anche una mezz'ala di gamba ed inserimento, anche se in questo momento Mckennie e Rabiot danno ampie garanzie e restano dei punti fermi dello scacchiere bianconero targato Allegri.