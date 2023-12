Mike Maignan è uno dei simboli del Milan targato Stefano Pioli. L'estremo difensore francese resta uno dei migliori nel suo ruolo e per questo in estate potrebbero arrivare offerte importanti da alcuni top club europei. In particolare, si segnalano l'interesse del Bayern Monaco e del Manchester United.

Milan, Bayern e United monitorano la situazione Maignan

Stando agli ultimi rumors di mercato, sia il club tedesco che i Red Devils sarebbero sulle tracce del portiere rossonero per motivi differenti. Il Bayern è alla ricerca del sostituto del totem Manuel Neuer mentre lo United potrebbe decidere di acquistare un altro estremo difensore viste le prestazioni non sempre esaltati da parte di Andrè Onana, pagato 60 milioni di euro non meno di sei mesi fa all'Inter.

Molto dipenderà dalle reali offerte che potrebbero arrivare per Maignan e che potrebbero aggirarsi attorno ai 60 milioni di euro. Altro aspetto da prendere in considerazione è legato alla volontà del club rossonero di blindare il portiere francese con un contratto importante e superiore rispetto ai 2,6 milioni di euro attuali fino al 30 giugno 2026. Per questo, la dirigenza del Diavolo potrebbe spingersi fino ad un contratto da circa 7-8 milioni di euro che si avvicinerebbe molto alle cifre percepite da Rafa Leao, altro leader rossonero.

La curiosità, il Manchester United vuole pescare il nuovo portiere ancora una volta a Milano

L'interesse dello United per Maignan appare quanto meno curioso dato che poco più di 4 mesi fa i Reds hanno già 'pescato' un portiere a Milano: gli inglesi hanno infatti bussato all'altra sponda del Naviglio riuscendo dopo una luna trattativa a tesserare Onana.

L'Inter aveva a sua volta acquisito l'estate prima il portiere ex Ajax a parametro zero cedendolo poi alla squadra di Ten Hag per 55 milioni di euro, un'ottima operazione dato soprattutto il rendimento tutt'altro che esaltante tra i pali per l'ex Inter.

Milan, obiettivo difensore, si valuta il rientro di Gabbia

Oltre a trattenere i migliori calciatori in rosa, il Milan sta iniziando a muoversi anche per la finestra di gennaio.

L'obiettivo è quello di rinforzare la retroguardia a disposizione di Stefano Pioli, visti i numerosi infortuni occorsi a Malik Thiaw e Pierre Kalulu.

Stando alle ultime notizie, vista l'emergenza difensiva il club rossonero starebbe valutando il rientro anticipato di Matteo Gabbia finito in prestito al Villareal nella trattativa che ha portato Samu Chukuwueze in rossonero.

Molto dipenderà dalla volontà dei due club di trovare un compromesso visto che il prestito del difensore classe 99 è fino al giugno 2024.

In attesa di scoprire l'eventuale futuro di Gabbia, il Milan valuta anche altri profili come quello di Jakub Kiwior dell'Arsenal, già trattato dai rossoneri durante la sua esperienza allo Spezia. Il centrale polacco, seguito anche dalla Roma per il dopo Smalling, viene valutato attorno ai 20 milioni di euro dai Gunners. Altro profilo seguito dal Milan è quello di Dragusin che tanto bene sta facendo con la maglia del Genoa. Il centrale del Grifone, ritenuto una pedina fondamentale nello scacchiere tattico di Gilardino, è nel mirino anche del Newcastle.

Infine, oltre all'acquisto di un nuovo centrale il Milan vuole definire anche l'arrivo anticipato di Juan Miranda dal Betis per una cifra vicina ai 10 milioni di euro. L'esterno spagnolo arriverebbe così come alternativa importante a Theo Hernandez.