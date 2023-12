Nelle scorse ore l'ex tecnico Gigi Maifredi ha parlato a TV Play della Juventus, definendo provinciale il gioco esibito settimanalmente dai bianconeri e criticando l'operato di Massimiliano Allegri e José Mourinho della Roma. Il giornalista sportivo Tony Damascelli a Rai Sport ha invece esaltato il lavoro svolto dal tecnico toscano e dal dirigente dei bianconeri Cristiano Giuntoli.

Maifredi senza freni: 'La Juve gioca come una provinciale ed Allegri e Mourinho sono un problema per il calcio italiano'

L'ex allenatore tra le altre anche della Juventus Gigi Maifredi è stato ospite ai microfoni di TV Play e parlando dei bianconeri, ha lanciato una frecciatina al metodo di gioco adottato: "Si sta comportando bene, ma come una provinciale.

Dopo anni i tifosi della non vedono più una squadra dominare. Ma il timbro della Juve deve essere diverso, perché non puoi giocare con difesa e ripartenza". Maifredi restando in tema Juventus e coinvolgendo anche la Roma, ha parlato dei due tecnici Allegri e Mourinho: "Mourinho è un problema per il calcio italiano al pari di Allegri fin quando noi guarderemo solo le cose esteriori e non andremo a fondo". Secondo Maifredi, l'esaltazione del cosiddetto "corto muso" tanto familiare ad Allegri non farebbe bene al calcio italiano così come la presenza dello Special One nella Capitale. Secondo l'ex allenatore infatti, Mourinho sarebbe un tecnico poco capace ma in grado con le sue grandi doti da comunicatore di far passare la Conference League come un trofeo importante.

Damascelli: 'La Juventus è tornata ad essere una squadra ed il merito di tutto questo è di Giuntoli e di Allegri'

Di tutt'altro parere rispetto a quello di Maifredi è stato Tony Damascelli che ai microfoni di Rai Sport ha parlato così del percorso della Juventus e del suo tecnico Massimiliano Allegri: "È tornata ad essere squadra la Juventus e non vive di episodi e questo è un merito di chi la guida, di un allenatore che non spaccia tattiche ma sa benissimo che con il materiale a disposizione o fai così oppure rischi.

Il merito fino ad ora è di Allegri e di Giuntoli che è una voce importante per il lavoro di Allegri". Secondo Damascelli la Juventus starebbe andando oltre i propri limiti, superando le mancanze a centrocampo degli squalificati Pogba e Fagioli ed il momento complicato sotto porta che sta vivendo Dusan Vlahovic. Il giornalista è poi voluto andare in controtendenza rispetto a tutti quelli che hanno parlato di un Napoli dominante contro la Juventus nello scontro diretto dell'Allianz, sottolineando come i partenopei nella ripresa non siano riusciti a tirare neanche una volta verso la porta dei bianconeri.