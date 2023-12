Una gara combattuta dal primo all'ultimo minuto quella tra Crotone e Juve Stabia, una sfida che ha portato tensioni durante l'incontro ma anche a fine gara. Contestate dalla società rossoblù alcune decisioni prese dal Direttore di Gara, il Sig. Lovison di Padova. A pochi giorni dal match il Giudice Sportivo, tenuto conto del referto arbitrale, ha deciso di squalificare per due turno il tecnico Lamberto Zauli e inibire il Direttore Generale Raffaele Vrenna, oltre che il presidente rossoblù Gianni Vrenna. A pesare nelle tensioni generate è stata la scelta di annullare la rete del vantaggio del Crotone siglata da Alessio Tribuzzi nel primo tempo.

Crotone, mano pesante del Giudice Sportivo

Oltre alla vittoria sfumata la gara contro la Juve Stabia ha portato in dote inibizioni e squalifiche per il Crotone. A farne le spese il tecnico Lamberto Zauli per il quale sono giunte due giornate di squalifica per "per avere, al termine del primo tempo, durante il rientro delle squadre negli spogliatoi, tenuto una condotta violenta nei confronti del tesserato avversario Petrazzuolo Amodeo". Una decisione che impedirà al tecnico dei calabresi di sedere in panchina nelle ultime due gare dell'anno solare, quella di Monopoli in programma domenica 17 dicembre (ore 18:30) e quella casalinga contro l'Avellino, fissata per venerdì 22 dicembre (Ore 20:45).

Inibizione per Raffaele e Gianni Vrenna

Il Giudice Sportivo, esaminato il referto arbitrale, ha deciso di adottare provvedimenti anche nei confronti della dirigenza del Crotone. Per il Direttore Generale Raffaele Vrenna è stata inflitta un inibizione fino al 12 giugno 2024 per " per avere, al 47° minuto del primo tempo, tenuto un comportamento non corretto in quanto, dopo l’annullamento di un gol, accedeva sul terreno di gioco pur non essendo iscritto in distinta; B) per avere, al termine del primo tempo, fatto accesso nella zona antistante gli spogliatoi, pur non essendo iscritto in distinta e per aver aggredito, colpendolo con un pugno al volto, l’Allenatore dei portieri avversario, Sig.

Petrozzuolo Amodeo". Inibizione anche per il presidente del Crotone Gianni Vrenna fino al 19 dicembre 2023 per "per avere, al 47° minuto del primo tempo, tenuto un comportamento non corretto in quanto, dopo l’annullamento di un gol, accedeva sul terreno di gioco, pur non essendo iscritto in distinta, e interloquiva con l’Arbitro".

Crotone, testa al Monopoli

Il Crotone tornerà in campo nel turno della 18esima giornata di Serie C per sfidare il Monopoli allo Stadio "Simone Vito Veneziani". La gara tornerà ad essere riproposta dopo i tre precedenti dello scorso anno che hanno sorriso sempre al Crotone. Gli squali hanno vinto 2-0 all'Ezio Scida e 1-2 a Monopoli nelle due sfide di Serie C, hanno inoltre vinto per 3-2 in casa la gara di Coppa Italia di Serie C, anche se al termine de tempi supplementari.