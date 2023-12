Nella puntata di Pressing di domenica 17 dicembre c'è stato un dibattito piuttosto accesso fra i giornalisti Ivan Zazzaroni e Fabrizio Biasin. Argomento di dibattito è stato l'introduzione del Var, che in questa stagione sta facendo spesso discutere per il modo apparentemente poco uniforme di utilizzo. Il direttore del Corriere dello Sport ha dichiarato che tale tecnologia sarebbe stata introdotto in Italia anche per motivi politici e in piccola parte per fermare il dominio sportivo della Juventus. Non è mancata la replica di Fabrizio Biasin che ha definito le dichiarazioni del giornalista sportivo bolognese gravi in quanto vanno a minare la regolarità dei campionati.

Botta e risposta fra Zazzaroni e Biasin sull'introduzione del Var in Italia

"La Juventus storicamente nella vulgata è sempre quella che avuto sempre i favori arbitrali (...) Non a caso il Var è stato introdotto anche per fermare la Juventus, te lo posso garantire", ha affermato il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni.

Parole pesanti, che hanno trovato la risposta di Fabrizio Biasin, il quale ha dichiarato: "Possiamo far passare un messaggio che il Var esiste per bloccare la Juventus? Non è vero".

La replica di Zazzaroni è stata: "Ribadisco anche, la sperimentazione l'abbiamo fatta noi in Italia in primis quando era presidente Figc Tavecchio (...) Politicamente in quel periodo (quando è stato introdotto il Var) c'era anche questo elemento".

Il commento degli utenti alle dichiarazioni di Zazzaroni

Diversi utenti sui social intanto hanno commentato le dichiarazioni di Zazzaroni. Uno di questi ha scritto: "Qualcuno gli ha spiegato a questi scienziati che il Var non esiste solo in Italia?".

Un altro utente, probabilmente tifoso juventino, ha aggiunto: "Ha ragione, dato che il Var in Italia non é lo stesso che viene utilizzato nel resto del mondo.

Non a caso la Juve é la squadra con più interventi Var a sfavore. Lo usano a mo' di microscopio per ogni cavolata mentre per le altre (una in particolare) chiudono uno o due occhi".

La gestione arbitrale di Massa in Genoa-Juventus

Ad incrementare nei giorni scorsi le polemiche sul Var sono stati gli episodi che hanno riguardato la Juventus nel match contro il Genoa.

In particolare ha fatto discutere la mancata assegnazione del rigore per fallo di mano del genoano Mattia Bani all'inizio del secondo tempo, ma anche la mancata sanzione con il cartellino rosso per fallo di Malinovskyi su Yildiz all'ultimo minuto di gioco: il centrocampista del Genoa è stato punito con l'ammonizione.