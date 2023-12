“Siamo oltre il limite della decenza”, questo è uno dei tantissimi commenti di protesta sui social dei tifosi della Juventus dopo la direzione di gara dell’arbitro Davide Massa e del Var Michael Fabbri, in occasione del match del 15 dicembre contro il Genoa.

Molti supporter bianconeri stanno protestando dopo aver visto le immagini del tocco di mano del difensore Bani nell’area di rigore del Genoa e per la mancata espulsione di Malinovskyi dopo un fallo su Kenan Yildiz. In entrambi i casi il Var Fabbri non ha richiamato il direttore di gara all’On Field Review e, come sottolineato pure da diversi opinionisti nel dopo gara, in entrambi i casi, si è trattato di evidenti errori.

La protesta sui social

“Rendetevi conto che ieri sera non abbiamo vinto per cause esterne. Nulla c'entra il gioco o la carenza di gol degli attaccanti. Qualsiasi cosa avremmo fatto, Massa e il Var avrebbero posto rimedio”, questo è quanto scrive un tifoso della Juventus su X dopo la direzione di gara di Massa durante la sfida contro il Genoa. Quello che si chiedono i sostenitori juventini è perché il Var non sia intervenuto in occasione del contatto del pallone con la mano di Bani. Le immagini mostrano che il tocco di mano c’è stato ma il check tra Var e arbitro non è stato fatto.

“Rigore non concesso, graziato Malinovskyi dopo che ha tentato di interrompere anzitempo la carriera di Yildiz, concessi solo tre minuti di recupero nonostante otto sostituzioni.

Tutto questo ha un nome e un cognome: Davide Massa”, questo è uno dei tanti commenti dei tifosi della Vecchia Signora. Un altro su X ha scritto: “Questo è rosso diretto in tutti i campionati del mondo, tranne uno. Vi dovete vergognare”.

Fabbri era al Var anche in Sassuolo-Juventus

Al di là delle proteste dei tifosi della Juventus, da regolamento quando un tocco di mano è evidente e il braccio aumenta il volume del corpo è calcio di rigore.

Inoltre, nel caso specifico, Bani non accenna minimamente a ritirare la mano e il leggero tocco di gamba è ininfluente: il pallone batte sul braccio e viene deviato e questo taglia fuori Dusan Vlahovic che non può avventarsi sulla palla. Insomma, il Var avrebbe dovuto chiamare Massa al monitor e quanto meno fargli visionare le immagini.

In occasione, invece, del fallo su Yildiz, l’arbitro inizialmente non concede il fallo nonostante l’irruenza di Malinovskyi, a richiamarlo successivamente è stato il quarto uomo. Massa, dopodiché estrae il giallo, ma anche in questo caso stride il mancato intervento del Var.

Intanto emerge una curiosità: Michael Fabbri era nella sala Var anche in occasione di Sassuolo-Juventus (nel mese di ottobre) e pure in quel caso non era intervenuto per un fallo con il "piede a martello" di Berardi su Bremer, che anche in quel caso non venne sanzionato con il cartellino rosso.