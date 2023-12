Sabato 23 dicembre alle ore 12:30 ci sarà Frosinone-Juventus: incontro valido per il 17° turno della Serie A 2023/24. Di Francesco parrebbe voler puntare ancora una volta sul propositivo 4-3-3 mettendo in campo dal primo minuto tutti e tre i giocatori in prestito proprio dalla Vecchia Signora, ovvero Barrenechea a centrocampo e il duetto Soulè-Kaio Jorge nel tridente offensivo gialloblu. Allegri, invece, non potrà contare sugli infortunati De Sciglio e Kean e dovrà valutare le condizioni fisiche di Rabiot, col mister bianconero che sembrerebbe voler optare nuovamente per il 3-5-2 con Chiesa e Vlahovic in attacco.

Statistiche: il Frosinone tra le mure amiche in questa stagione di campionato ha inanellato sette risultati utili consecutivi (cinque vittorie e due pareggi) dopo la sconfitta casalinga inaugurale contro il Napoli per 1-3. La Juventus in trasferta ha invece ottenuto sinora cinque vittorie e due pareggi perdendo soltanto contro il Sassuolo per 4-2.

Frosinone, Okoli squalificato

Eusebio Di Francesco e il suo Frosinone mancano alla vittoria in Serie A da quattro turni e tale astinenza da tre punti li ha fatti scivolare al 13° posto con 19 punti conquistati. Per impensierire i bianconeri, il tecnico ex Roma potrebbe scegliere il suo fedele 4-3-3 con Turati a difesa dei pali. Pacchetto arretrato gialloblu che potrebbe essere inizialmente formato da Monterisi e Lirola come terzini, mentre al centro del reparto dovremmo trovare Lusuardi e Romagnoli.

Tridente di centrocampo che avrà buone chance di vantare come titolari Gelli, Brescianini e Barrenechea. Pochi dubbi, in ultimo, nel tridente d'attacco che dovrebbe essere composto da Kaio Jorge al centro con Ibrahimovic alla sua sinistra e Soulè alla sua destra. Saranno da valutare le condizioni fisiche di Kalaj, Marchizza, Mazzitelli, Reinier e Oyono, nel frattempo l'allenatore non potrà convocare Okoli causa squalifica.

Juventus, in dubbio Rabiot

Mister Allegri e la sua Juventus, a seguito del pareggio per 1-1 a Marassi contro il Genoa di Gilardino [VIDEO], hanno permesso all'Inter di allungare il passo portandosi a +4 in vetta grazie alla vittoria dei nerazzurri contro la Lazio per 0-2. Per non perdere ulteriore terreno e restare aggrappati al treno Scudetto, l'allenatore della Vecchia Signora opterà con buona probabilità per il 3-5-2 piazzando in porta Szczesny.

Triade difensiva che sarà presumibilmente composta da Gatti, Bremer e Danilo. Il centrocampo della Juventus, invece, avrà ottime possibilità di vedere scendere in campo dal primo minuto Locatelli, McKennie e Miretti in mezzo al reparto, con Cambiaso e Kostic a vestire i ruoli di esterni. Ancora spazio a Chiesa e Vlahovic nel reparto d'attacco. Kean e De Sciglio non potranno essere convocati per infortunio. Nel frattempo l'impiego di Rabiot resta in dubbio.

Le probabili formazioni di Frosinone-Juventus:

Frosinone (4-3-3): Turati, Monterisi, Romagnoli, Lusuardi, Lirola, Gelli, Barrenechea, Brescianini, Ibrahimovic, Kaio Jorge, Soulè. Allenatore: Di Francesco.

Juventus (3-5-2): Szczesny, Gatti, Danilo, Bremer, Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic, Chiesa, Vlahovic. Allenatore: Allegri.