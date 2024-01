Il Crotone inizia a imbastire le prime trattative del Calciomercato di riparazione. Nella sessione invernale gli squali dovrebbero prima di tutto sfoltire la rosa per cercare di liberare alcuni posti nella rosa. In uscita ci sarebbe il portiere Paolo Branduani, prossimo al ritorno alla Juve Stabia. In uscita anche l'attaccante Orazio Pannitteri e il centrocampista Pasquale Giannotti. Una delle altre cessioni tra le fila del Crotone potrebbe essere quella del difensore Manuel Nicoletti, attualmente fuori rosa. In entrata invece gli squali starebbero valutando l'acquisto di almeno un difensore.

Crotone, Branduani verso l'addio

Dopo essere arrivato lo scorso campionato dal Catanzaro il portiere Paolo Branduani potrebbe salutare definitivamente la Calabria. Per lui nei prossimi giorni potrebbe concretizzarsi la cessione alla Juve Stabia (per lui sarebbe un ritorno, visto che vi aveva già militato dal 2017 al 2020), capolista del girone C di terza serie, lo stesso degli squali.

In questa stagione il portiere ha vissuto un girone d'andata da fuori rosa, per poi essere convocato in alcune delle ultime gare dell'anno solare, senza però scendere in campo. Scalzato dal più giovane Andrea Dini, a Branduani l'avventura a Crotone ha regalato poche soddisfazioni, avendo giocato da titolare solamente nella prima parte del torneo 2022-2023 sotto la guida del tecnico Franco Lerda.

Le altre possibili cessioni

Il Crotone starebbe valutando altre cessioni. Tra questi ci sarebbe il difensore Manuel Nicoletti, attualmente fuori rosa: era arrivato lo scorso anno dal Foggia, ma non ha mai giocato.

Valigie pronte anche per il centrocampista Pasquale Giannotti che potrebbe finire al Trento.

Nelle prossime giornate il Crotone potrebbe anche valutare la cessione, in prestito, dell'attaccante Orazio Pannitteri con destinazione la Pro Vercelli.

Il punto sul mercato in entrata

In entrata il Crotone sarebbe alla ricerca di un difensore centrale, due in caso di partenza di uno degli effettivi in rosa. Potrebbe arrivare un calciatore di esperienza e qualità.

A centrocampo, in base alle eventuali partenze di Luis Rojas e Thomas Schirò gli squali potrebbero regalarsi un nuovo elemento.

In attacco si valuta le eventuale permanenza o meno di Dardan Vuthaj.

Non sono previsti arrivi di portieri neanche in caso di cessione di Paolo Branduani: il Crotone è intenzionato a mantenere inalterata la gerarchia Dini-D'Alterio, che ben si è comportata nella prima parte del campionato.