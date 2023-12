Ultimi giorni del 2023 con il campionato di Serie C in pausa di riflessione, ultime ore per effettuare attente valutazioni da parte dei club che saranno chiamati ad intervenire nella fase di Calciomercato invernale. Tra questi ci sarà il Crotone, squadra che ha concluso l'annata solare con una sconfitta (0-1) all'Ezio Scida contro l'Avellino. Sarebbero diversi i nomi in uscita tra le fila degli squali: dal portiere Paolo Branduani al centrocampista Luis Rojas, passando per il difensore Manuel Nicoletti e ad uno tra l'attaccante Orazio Pannitteri e Dardan Vuthaj.

In entrata la società punterà prima di tutto a rinforzare la difesa con almeno un paio di pedine di categoria.

Gli allenamenti presso il Centro Sportivo "Antico Borgo" riprenderanno a partire da martedì 2 gennaio, così per cominciare a prepara la sfida contro il Catania del 7 gennaio.

Crotone, prima le uscite

Per fare spazio agli arrivi il Crotone dovrà operare come in estate allo sfoltimento della rosa. Pronti a partire ci sarebbero il portiere Paolo Branduani e il difensore Manuel Nicoletti, entrambe rimasti fuori rosa in questa prima parte di stagione. Verso la cessione anche il centrocampista Thomas Schirò, reintegrato in squadre nelle scorse settimane ma poco utile alla causa. Una situazione analoga a quella vissuta dal centrocampista Luis Rojas, subentrato in qualche spezzone di gara e, così come in passato, "bocciato" rapidamente dal tecnico del Crotone Lamberto Zauli. A partire potrebbe essere poi una punta con i nomi indirizzati verso la cessione identificati in quelli di Orazio Pannitteri e Dardan Vuthaj.

In uscita potrebbero esserci poi elementi poco integrati nella rosa come il centrocampista Pasquale Giannotti e il difensore Daniel Leo.

Crotone, rinforzi in difesa

Uno, forse anche due difensori. Questa sembra essere l'idea del Crotone in vista della riapertura del calciomercato invernale. Alla luce delle lacune mostrate dalla squadra nel girone d'andata la dirigenza rossoblù sembrerebbe intenzionata ad intervenire nella retroguardia per garantire maggiore solidità al reparto.

Infortuni e squalifiche hanno concesso poche certezze al tecnico Lamberto Zauli. In difesa quindi si dovrebbe puntare forte sull'arrivo di due difensori di categoria: un centrale difensivo che faccia da alternativa a Loiacono e un centrale di destra, che faccia coppia con Papini. In ottica cessioni le caselle occupabili potrebbero essere addirittura due.

In mezzo al campo un calciatore potrebbe arrivare in caso di partenza di Thomas Schirò e Luis Rojas.

Il 2 gennaio si torna in campo

In queste giornate la squadra sta approfittando di un periodo di riposo prima di fare ritorno in città nel nuovo anno. Gli allenamenti presso il Centro Sportivo "Antico Borgo" riprenderanno a partire da martedì 2 gennaio. La squadra, al netto di infortunati e calciatori in permesso, si ritroverà così agli ordini del tecnico Lamberto Zauli per preparare la marcia di avvicinamento al turno della 20^ giornata, prima gara del girone di ritorno, che vedrà il Crotone ospitare il Catania allo Stadio Comunale "Ezio Scida", domenica 7 gennaio a partire dalle ore 18:30.