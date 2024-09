Il Crotone ha ripreso in queste ore gli allenamenti in vista del match della quinta giornata di Serie C che lo vedrà impegnato allo Stadio "Donato Curcio" contro il Picerno nella serata di domenica 22 settembre alle ore 20:45. La gara del girone C sarà diretta da Andrea Calzavara della sezione AIA di Varese. Per gli squali sarà una sfida insidiosa su un terreno di gioco dove non è riuscito mai a vincere in passato.

Al 'Curcio' dirige un arbitro di Varese

Nelle ultime ore la Lega Pro ha ufficializzato le designazioni arbitrali per il turno della quinta giornata.

La gara tra Picerno e Crotone sarà diretta da Andrea Calzavara della sezione AIA di Varese. Ad assisterlo saranno gli assistenti Giorgio Ermanno Minafra di Roma 2 e Alessandro Marchese di Napoli; il quarto ufficiale sarà Valerio Vogliacco di Bari.

Il fischietto lombardo selezionato per la direzione della gara non ha alcun precedente in gare ufficiali del Crotone.

La sfida sarà trasmessa in diretta televisiva dai canali Calcio della piattaforma Sky e in streaming dal servizio offerto da Now Tv, sponsor del campionato di terza serie.

Mister Longo ex della gara

Uno degli spunti della gara di Picerno sarà il ritorno da avversario a Picerno del tecnico Emilio Longo, oggi allenatore del Crotone.

Dopo due campionati alla guida del club lucano l'allenatore ha deciso di concludere la sua esperienza sulla panchina dei rossoblù per approdare, sempre con gli stessi colori, sulla panchina del Crotone, al posto del tecnico Lamberto Zauli.

Per Emilio Longo sono state due stagioni vissute intensamente, conquistando per due anni consecutivi la qualificazione ai playoff, venendo però in entrambi i casi eliminato al secondo turno.

In seguito aveva preso la decisione di accettare l'offerta del Crotone: l'addio al Picerno comunicato nella giornata del 17 maggio al Direttore Generale del club, Vincenzo Greco.

Il Crotone è chiamato a sfatare il tabù del 'Curcio'

Quella dello Stadio Comunale "Donato Curcio" sarà una gara difficile per il Crotone. La squadra calabrese infatti non ha ancora mai vinto sul terreno in erba sintetica del Picerno.

Nei tre precedenti in campionato il Crotone ha ottenuto due pareggi: per 1-1 nel torneo 2022-2023 e per 0-0 la scorsa stagione. Poi nella gara dei Playoff dello scorso torneo il Picerno è riuscito a vincere per 2-0 contro il Crotone, eliminando così i calabresi dalla lotta promozione.